Basket playoff, da lunedì al PalaLeonessa la serie tra Germani Brescia e Sassari

Brescia. Lunedì 16 maggio alle 20,45 la Germani attende al PalaLeonessa di via Caprera 5 a Brescia il Banco di Sardegna Sassari per gara uno del primo turno di playoff del campionato di A1 di basket maschile. Gara due è in agenda per mercoledì 18 maggio alle 20,30 sempre al PalaLeonessa (gara tre a Sassari venerdì 20 maggio alle 20,45). Si gioca al meglio delle cinque partite: chi arriva a tre vittorie passa alla semifinale.

Brescia si presenta alla partita molto carica, dopo aver occupato ininterrottamente la terza posizione dal mese di febbraio, aver raggiunto il record societario di vittorie nella stagione regolare, 21 partite (14 delle quali consecutive) e aver arricchito un roster già importante, nel quale spiccano i superpremiati Andrea Della Valle e Naz Mitrou-Long, con un giocatore del livello di John Brown III, arrivato dall’Eurolega.

Ma anche Sassari è in una squadra completa in ogni reparto, ben allenata da un coach di esperienza come Piero Bucchi e galvanizzata dal fatto di aver chiuso la regular season al sesto posto e con quattro vittorie consecutive, compresa quella sulla Virtus Bologna, contro la quale invece la Germani ha giocato, di fatto, una partita di allenamento (finita 79-57) nell’ultima di campionato.

La squadra guidata da coach Alessandro Magro affronterà una Dinamo Sassari che ha cambiato pelle nel corso dei mesi, sostituendo l’allenatore e inserendo pedine importanti come Gerald Robinson e Filip Kruslin, fino a trovare il giusto equilibrio anche grazie al ritorno in Sardegna di un campione come Miro Bilan, rientrato dall’Ucraina. Ma non vanno dimenticati la forte ala lituana Eimantas Bendzius e il ‘vecchio’ ma sempre pericoloso David Logan, classe 1982, tra i protagonisti della conquista dello storico triplete del 2015 (supercoppa, coppa Italia e scudetto) da parte della formazione sarda.

Insomma, comunque vada una sola cosa è certa: lunedì al PalaLeonessa inizierà una bella serie di playoff, giocata a viso aperto tra due squadre motivate e in forma, decise a non regalare niente agli avversari. Sarà un grande spettacolo.