“Settore avviato verso l’insolvenza”, collaborazione tra AGISI e Confsport Italia A.P.S.S.D.

Brescia. AGISI e Confsport Italia A.P.S.S.D. sono liete di annunciare la sottoscrizione di un accordo di collaborazione per la valorizzazione dell’attività di supporto alle società e associazioni operanti nel settore sportivo.

Confsport Italia A.P.S.S.D. (Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero) è un’Associazione a carattere nazionale di Promozione Sociale che ha come scopi istituzionali la promozione, l’organizzazione e la diffusione delle attività sportive amatoriali e dilettantistiche. Promuove e realizza manifestazioni sportive, culturali, pedagogiche e sociali aventi come fine la crescita e la maturazione personale e civile dell’individuo. E’, tra l’altro, una Federazione di categoria di Confimprese Italia – Confederazione Italiana della Micro, Piccola e Media Impresa.

AGISI (Associazione Gestori Impianti Sportivi Italiani) è un’Associazione di categoria per gestori di impianti sportivi. Costituita alla fine di aprile del 2020, nel pieno della pandemia da coronavirus, è nata per fronteggiare la crisi derivata dal primo lockdown con uno sguardo al futuro. L’obiettivo è promuovere gli interessi dei gestori di impianti sportivi, rappresentarli ai tavoli delle istituzioni e formulare, sulla scorta dei bisogni reali, proposte per la sostenibilità economico-finanziaria del settore.

In un momento di profonda crisi, con le problematiche ereditate dallo scenario post-pandemico sommate al caro energia degli ultimi mesi, le prospettive, la visione e i valori fondanti di AGISI e Confsport Italia sono confluiti in questo accordo di collaborazione in modo del tutto naturale.

La partnership nasce per rafforzare le competenze delle due realtà, condividere le reciproche esperienze, stimolare il dialogo con le istituzioni – statali, provinciali, regionali e sportive in senso stretto – facendo confluire tutte le istanze dei soggetti rappresentanti in un’unica voce forte e autorevole.

Benché AGISI abbia nel nuoto e nel mondo acquatico il suo principale campo d’azione, la collaborazione con Confsport Italia apre alla condivisione di proposte, iniziative e, perché no, di battaglie, con tutte le tipologie di società e associazioni, nell’interesse di impianti sportivi a tutto tondo. Confsport Italia, inoltre, delegherà AGISI a rappresentarla, proprio per le sue peculiarità, all’interno di Confimprese Italia. Il settore ha attraversato e sta attraversando un momento drammatico ed è tristemente avviato verso l’insolvenza.