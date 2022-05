Meeting Nazionale di Piediluco, cinque medaglie per la Canottieri Garda

Salò. Al secondo Meeting Nazionale di Piediluco (TR), che si è svolto sabato 7 e domenica 8 maggio, le squadre della Canottieri Garda Salò hanno confermato l’ottimo stato di forma. In primo piano i risultati di Vittoria Tonoli, che si è qualificata per il prossimo Campionato Mondiale di luglio a Varese grazie alla conquista della medaglia di bronzo nel singolo femminile Under23.

Un’altra medaglia d’argento è arrivata dall’otto femminile, con l’equipaggio formato da Giulia Zanca, Anna Salvadori, Anna Benedetti, Giulia Maroni, Gemma Fontana, Lucrezia Paris, Carlotta Leali, Giada Copeta, Timoniere Eleonora Bogoni.

Dall’equipaggio del 2 senza di Carlotta Zanca e Anna Salvadori è arrivato invece un bronzo.

Rammarico per Emanuele Distaso, che nelle semifinali di sabato aveva disputato una prova sorprendente conquistando l’accesso alla finale dei migliori 8 singolisti d’Italia. Un meteo avverso e problemi fisici hanno però compromesso la sua gara, impedendogli di ottenere un risultato di rilievo che gli avrebbe consentito l’accesso alla partecipazione agli europei junior maschili.

“Siamo soddisfatti per questa trasferta, sebbene rimanga un senso di incompiutezza per la categoria junior maschile, con il mancato risultato di Emanuele Distaso. Nel complesso però abbiamo avuto ottime conferme e qualche bella sorpresa che ci ha consentito di sciogliere gli ultimi dubbi sugli equipaggi che prenderanno parte ai diversi campionati dei prossimi mesi. Ora ci impegneremo al massimo per finalizzare la preparazione degli atleti, vogliamo giocarci al meglio le nostre chance ai campionati italiani”, commenta Stefano Melzani, direttore tecnico della sezione canottaggio.

Tra gli altri risultati degli atleti Canottieri: 4° posto nel 4– femminile con Gemma Fontana, Giulia Maroni, Anna Benedetti, Giada Copeta; 6° posto di Alessio Leni nel singolo ragazzi; 8° Emanuele Distaso nel singolo junior maschile.