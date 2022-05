Germani, a Bologna per un test di alto livello (ma senza rischiare)

Brescia. La trasferta sul campo dei campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna – che domina la classifica nonostante la recente battuta d’arresto a Sassari – chiude domenica l’eccezionale regular season della Germani Brescia, ma gli occhi guardano già al futuro, ai playoff per i quali Brescia si è attrezzata aggiungendo alle sue stelle un campione come John Brown III.

Vista l’ininfluenza di questa partita per entrambe le squadre, coach Alessandro Magro lavorerà per perfezionare i meccanismi in vista dell’inizio della postseason. Mentre i pensieri di coach Sergio Scariolo saranno tutti per la finalissima di Eurocup, in programma mercoledì 11 maggio alla Virtus Segafredo Arena contro i turchi del Frutti Extra Bursaspor.

Domenica il fischio d’inizio è alle ore 17.00: arbitrano Guido Giovannetti di Terni, Borys Ryzhyk di Roma e Giacomo Dori di Mirano (Ve).

“Siamo pronti a chiudere la nostra regular season sul campo di chi l’ha dominata”, ha detto coach Magro. “I playoff sono sempre più vicini: abbiamo dimostrato di essere una squadra solida, dobbiamo continuare in quella direzione. Con l’innesto di Hackett e Shengelia, la Virtus ha alzato il proprio livello di efficienza anche nella metà campo difensiva, cambiando passo sia in campionato che in coppa. Ai bianconeri faccio i miei complimenti per quello che hanno fatto finora e, soprattutto, un enorme e sincero in bocca al lupo per la finale di EuroCup”.

“Abbiamo bisogno di avere squadre che fanno bene in Europa e tutti noi ci auguriamo che nella prossima stagione ci possano essere due roster italiani impegnati in Eurolega”, ha continuato l’allenatore di Brescia. “In più, credo che tanti nostri tifosi si uniscano a questo augurio per la presenza sulla panchina della Virtus di un bresciano doc come Sergio Scariolo. Domenica entrambe le squadre non vorranno correre troppi rischi, anche perché la partita per tutte e due non smuoverà nessun tipo di equilibri in classifica. Con ampie rotazioni noi vogliamo dare minuti a tutti i nostri giocatori, sia perché sarebbe sciocco esporre alcuni giocatori a un extra-minutaggio, sia perché puntiamo a un coinvolgimento totale di tutti: sappiamo che la settimana prossima tutti dovremo essere pronti a dare il massimo”.