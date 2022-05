Calcio femminile, domenica derby Brescia-Cortefranca

Brescia. Vigilia del 24esimo e terzultimo turno della Serie B per il Brescia Calcio Femminile, che domenica al Centro Sportivo Mario Rigamonti ospita il Cortefranca. Arbitra il signor Giacomo Rossini di Torino; assistenti Carlo de Luca di Merano e Luca Merlino di Asti. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.

Reduci dalla sconfitta di Ravenna che ha posto fine ad una striscia di 15 partite utili consecutive, le Leonesse hanno svolto la rifinitura sotto una pioggia battente, al termine della quale ha parlato mister Elio Garavaglia: «La partita di Ravenna è stata un incidente di percorso. Fastidioso sicuramente, ma un incidente. Una partita che nell’arco di una stagione può capitare. L’importante è reagire, e in questo le ragazze hanno sempre mostrato grande attitudine, a partire dagli allenamenti. Ho visto grande voglia, grande determinazione nel voler riprendere il discorso interrotto. Con il Cortefranca è un derby, una partita che fa storia a sé, indipendentemente dalla classifica. Loro sono una squadra con esperienza e qualità e le motivazioni per affrontarla al 100% e più arrivano da sole. Il vantaggio sul Como è ridotto? Sì, è vero, ma la sostanza del discorso non cambia: è tutto nelle nostre mani».

Dal campo: tutte convocate le Leonesse, compresa Jenny Hjohlman. Unica assente Camilla Tengattini. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI – 1 Lonni, 16 Ballabio.

DIFENSORI – 3 Maroni, 6 Viscardi, 14 Galbiati, 17 Perin, 19 Asta, 33 Angoli.

CENTROCAMPISTE – 4 Ghisi, 8 Barcella, 11 Merli Cristina, 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi.

ATTACCANTI – 7 Brayda, 13 Porcarelli, 18 Merli Luana, 20 Hjohlman, 22 Pasquali.