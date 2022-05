La Maddalena? Tutta di corsa con il Vertical Trail Funivia

Brescia. Dopo il successo della prima edizione del settembre 2021, torna il 15 maggio 2022 il Vertical Trail Funivia della Maddalena, la pazza, impegnativa ma anche intrigante ed entusiasmante corsa verso la cima del Monte Maddalena.

Questo Vertical Trail non è solo un evento sportivo, una sfida, una lotta per la vittoria, è un modo nuovo e originale per percorrere lo storico tragitto della Funivia di Brescia, lungo la via più ripida e diretta che porta sulla vetta del Monte dei bresciani.

Il Comitato provinciale di Brescia del C.S.I., organizza quindi questa seconda edizione con la novità dell’inserimento della gara all’interno del Campionato Regionale C.S.I. Lombardia di Vertical Trail.

Al termine della gara verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne della classifica assoluta, oltre alle categorie C.S.I. per i tesserati all’Ente.

Altra scelta, nuova e importante degli organizzatori, sarà la presenza quest’anno dei bus di rientro a disposizione gratuitamente dei partecipanti all’evento che, terminata la propria fatica, potranno rientrare più agevolmente alla zona di partenza.

Il percorso, migliorato e messo ancora più in sicurezza, rimane invariato, confermando quindi i 4,5 km e i 700 mt di dislivello positivo.

La partenza sarà alle 9.30 da Piazzale Bernini presso la vecchia stazione di partenza della Funivia.

A seguire verrà dato lo start alla “Spaccagambe”, l’evento nazionale della Ginnastica Dinamica Militare Italiana, che il patron e creatore Matteo Sainaghi ha voluto ripetere per il secondo anno sull’identico tracciato del Vertical Trail Funivia. Gli atleti della G.D.M. metteranno quindi alla prova i propri muscoli e si sfideranno sul bellissimo tracciato per tagliare il traguardo alla Chiesa Santa Maria della Maddalena dove gli organizzatori li aspetteranno con i meritati pacchi gara e ristoro.

Le iscrizioni sono aperte online fino all’11 maggio sul sito www.csi.brescia.it, dove si può trovare anche il regolamento completo e altre info.