Blu Padel Travagliato, domenica inaugurato il nuovo impianto

Travagliato. Nella giornata di ieri, domenica 1 maggio 2022, si è celebrata l’inaugurazione del Blu Padel Travagliato, il nuovo complesso di campi da padel sito in via Montegrappa, a Travagliato, nel contesto della Piscina PalaBlu.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Sindaco di Travagliato, Renato Pasinetti, del Presidente di GAM Team, Giorgio Lamberti, dell’Amministratore di 4Synergy SSD, Luca Bellini, e dell’Amministratore Delegato di Italian Padel by Forgiafer, Claudio Galuppini, ovvero i quattro soggetti, ognuno per il proprio specifico campo di competenza, che sono stati artefici della nuova costruzione.

Il Blu Padel Travagliato comprende tre campi da padel di ultima generazione, con soffitto a 11 metri – un pregio assoluto per questo tipo di sport – e tappeti Mondo World Padel Tour bicolore, blu e azzurri. Non solo. Si tratta dell’unica struttura dedicata al padel in tutta Italia dotata di facciata aperta a tutto campo, un dettaglio che rende il campo da gioco luminoso, esteticamente affascinante e pienamente funzionale.

La struttura si completa con spogliatoi accessoriati e servizi per una fruizione dei campi e un’esperienza di gioco di altissimo livello.

«Abbiamo sognato a lungo questo giorno – ha detto il sindaco di Travagliato Renato Pasinetti nel suo saluto alla cittadinanza -. La costruzione del Blu Padel è stata possibile grazie alla grande sinergia tra il Comune, l’Amministrazione e la GAM Team, che dal 2004 gestisce la piscina PalaBlu. Qualche anno fa, quando il padel era ancora agli albori della sua incredibile popolarità, abbiamo parlato con GAM Team della possibilità di costruire una struttura dedicata a questo sport qui a Travagliato. Da quel momento sono accadute una serie di vicissitudini che nessuno noi avrebbe mai immaginato, dal Covid alla guerra in Ucraina, tutte altamente condizionanti per la realizzazione dell’opera. La costruzione del Blu Padel è iniziata un anno fa ed è per noi un onore poterlo presentare al pubblico e alla cittadinanza di Travagliato in tempi così brevi. Il lavoro è stato portato a termine nonostante la spada di Damocle della difficile reperibilità dei materiali e siamo pienamente soddisfatti del risultato finale, certi che la stessa soddisfazione sarà condivisa anche dagli sportivi che lo vivranno ogni giorno. Si tratta di un servizio che va ad affiancarsi a quello già esistente della piscina PalaBlu e completa ancor di più l’offerta sportiva per Travagliato e i comuni limitrofi».

«Blu Padel rappresenta il completamento ideale del servizio del PalaBlu, la piscina di Travagliato che abbiamo l’onere e l’onore di gestire da diciotto anni – ha aggiunto il presidente di GAM Team Giorgio Lamberti -. La pandemia da Coronavirus ha fatto sprofondare il settore dell’impiantistica sportiva in una grave crisi. Molte società di gestione hanno dovuto alzare bandiera bianca e si sono trovate costrette a chiudere. In questo clima di generale sofferenza, GAM Team ha invece rilanciato la sfida attraverso la costruzione di nuove strutture. Siamo certi che l’utenza apprezzerà il pregio di questa nuova struttura e dei materiali costruttivi. Prossimamente, in tempo per l’apertura del lido estivo del PalaBlu, presenteremo al pubblico le offerte e le possibilità per la fruizione del Blu Padel in abbinata ai servizi della piscina».