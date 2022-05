Germani fa 21 vittorie strapazzando anche Varese

Brescia. I playoff della serie A1 di basket inizieranno il 15 maggio e gli occhi di tutti i bresciani – addetti ai lavori, tecnici, giocatori e tifosi – sono puntati su quella data. Nell’attesa fa piacere vedere come sa giocare questa Germani, che domenica sera s’è tolta la soddisfazione di rifilare senza troppi sforzi un trentello a Varese, portando a casa la 21esima vittoria nel campionato, nuovo record societario, e godendosi sei giocatori in doppia cifra, la vena ritrovata da Naz Mitrou-Long, certi divertenti sprazzi di gioco di squadra e il graduale inserimento nei meccanismi del nuovo arrivato John Brown III, del quale abbiamo apprezzato la grande capacità di difendere, l’atletismo, almeno un assist fuori dalla norma e una tripla che deve aver stupito chi gli rimprovera di non avere il tiro da fuori.

Varese è riuscita a stare attaccata ai bresciani nei primi due quarti, andando addirittura in vantaggio al riposo lungo. Ma poi, archiviati i quintetti sperimentali, coach Alessandro Magro ha deciso che era arrivato il momento di prendere il largo e la squadra l’ha fatto senza frenesia, conquistando una decina di punti di vantaggio nel terzo periodo e dilagando addirittura nel quarto, con Varese ormai doma e senza problemi di classifica che ha deposto le armi, riconoscendo la momentanea supremazia fisica e mentale dei padroni di casa.

Così è finita 102-71 tra le ovazioni del pubblico che sta già pregustando il boccone prelibato del primo turno di playoff, che verrà giocato dalla Germani con il vantaggio del campo. Intanto tra una settimana ne avremo un gustoso assaggio, quando Brescia si presenterà a Bologna sul campo della fortissima Virtus capolista per la trentesima e ultima giornata della stagione regolare.

“Mi prendo la responsabilità del nostro primo tempo, perché in settimana avevamo preparato qualcosa di diverso che però non è riuscito come volevamo”, ha detto coach Alessandro Magro al termine della gara. “Durante l’intervallo, abbiamo parlato in spogliatoio e abbiamo deciso di tornare ai vecchi canoni, facendo una difesa molto importante, che ha lasciato ai nostri avversari solo 22 punti a referto. Abbiamo permesso a Della Valle di segnare 14 punti, ma sono dispiaciuto che abbia sbagliato gli ultimi che ha tirato. Ringrazio ancora il pubblico per il sostegno. Questa partita non contava nulla per la classifica, ma conta tanto se ci si ferma a pensare a tutto il percorso che abbiamo compiuto. Abbiamo conquistato 21 successi nella regular season, non è mai scontato vincere con questa sicurezza e questa voglia di performare insieme. Qui si respira una bella atmosfera, il nostro obiettivo è quello di non fermarci. Questo record è il frutto del lavoro di tutti, ognuno ha trovato la propria dimensione e i risultati che abbiamo raggiunto sono una diretta conseguenza del lavoro che svolgiamo quotidianamente”.

Germani Brescia-Openjobmetis Varese 102-71 (27-24, 47-49, 72-63)

Germani Brescia: Brown 11 (4/6, 1/1), Gabriel 12 (3/5, 2/5), Mitrou-Long 22 (3/4, 4/10), Petrucelli 14 (2/5, 2/2), Della Valle 14 (4/6, 1/3), Eboua, Parrillo 4 (1/2 da tre), Cobbins 6 (2/4), Burns 3 (1/1 da tre), Laquintana 12 (2/3, 2/2), Mobio 2 (1/1), Moss 2. All: Magro

Openjobmetis Varese: Beane 8 (4/6, 0/5), Woldetenesae 2 (1/3, 0/6), Sorokas 7 (1/1, 1/6), De Nicolao 3 (0/3, 1/3), Vene 15 (3/3, 3/7), Reyes 17 (5/7, 1/2), Librizzi ne, Virginio ne, Ferrero, Caruso 15 (4/5, 2/2), Keene 4 (0/3, 1/6), Cane ne. All: Serravalli

Arbitri: Martolini, Nicolini e Capotorto

Note: Tiri da due: Brescia 21/35 (60%), Varese 18/31 (58%); Tiri da tre: Brescia 14/30 (47%), Varese 9/38 (24%); Tiri liberi: Brescia 18/24 (75%), Varese 8/14 (57%); Rimbalzi: Brescia 40 (RD 34, RO 6), Varese 39 (RD 27, RO 12)