Doccia fredda per il Brescia, battuto 1-0 dal Cittadella

Cittadella. Spiacevole epilogo della fase regolare del campionato di serie B per il Brescia che, sconfitto 1-0 da un Cittadella già salvo e senza obiettivi di classifica, deve rinunciare al sogno della promozione diretta e affiderà ai playoff le residue speranze di tornare in serie A.

Dopo essere state raggiunte la settimana scorsa dalla Spal nei minuti di recupero, ora è arrivata un’altra doccia fredda per le Rondinelle che al 62′ sono state sorprese dal bel sinistro dal limite del terzino Tommaso Cassandro che le ha mandate in svantaggio.

Nel finale hanno dovuto subire anche la contestazione dei tifosi biancazzurri che avevano seguito la squadra in trasferta riempiendo in più di mille la tribuna degli ospiti e che sono rimasti delusi dalla scarsa incisività in attacco dei bresciani, Inutile la pressione che ha costretto i padroni di casa ad arroccarsi in difesa, purtroppo però senza risultato utile per gli ospiti. Dopo questa sconfitta il terzo posto è irraggiungibile e non sarà facile risalire al quarto. Venerdì arriva la Reggina per l’ultima partita della stagione regolare.