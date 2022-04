Pioggia di vittorie per il team bresciano Carbonhubo

Brescia. Un successo dopo l’altro per il team Carbonhubo di patron Paolo Novaglio, che si afferma punto di riferimento per il fuoristrada ciclistico bresciano e lombardo. Un weekend di grandi successi partendo da domenica 24 aprile ad Erbusco per la seconda prova del Circuito Lombardia-Cicli Francesconi di Mountain Bike abbinata alla Leonessa Cup 2022 e Junior Bike Mtb riservate alle categorie esordienti, allievi, juniores, giovanissimi maschili e femminili. Vittorie per Mariachiara Signorelli (Esordienti), Marta Bodini (G5), Filippo Tanghetti (G1) e argento per Sara Pinna(G3), oltre a portare a casa importanti piazzamenti nella top ten.

La giornata di lunedì, 25 aprile ha sicuramente portato grandi emozioni e soddisfazioni: in cassaforte il Campionato Regionale MTB giovanissimi della specialità Eliminator al Bike Ranch 2.0 firmato CarbonHubo, oltre 250 giovani atleti si sono dati filo da torcere fino all’ultimo secondo in una giornata di festa che ha visto la viva partecipazione di un pubblico entusiasmante ed un divertimento contagioso da parte degli atleti.

I colori Carbonhubo vittoriosi ai gradini più alti del podio conquistando ben tre titoli regionali con Filippo Tanghetti, Sara Pinna e Marta Bodini.

Mattia Acanfora ha ottenuto l’argento, una quarta posizione per Filippo Michele, mentre nella top ten troviamo Davide Bodini.

Dopo il successo e l’apprezzamento organizzativo di Brescia, clamorosa la vittoria del team grazie alla campionessa juniores ucraina Maria Sukhopalova nell’evento internazionale di cross country a Ca’neva (Pn). Presenti in 900 alla Mtb Ca’Neva dove Maria ha prevalso sulle avversarie dall’inizio della competizione lasciando alle sue spalle Beatrice Fontana ad 1’10” e a 2’57” Valentina Corvi.

«Sono felice e soddisfatto per la riuscita del campionato regionale XCE svoltosi nel nostro Bike Ranch. Il costante lavoro e l’impegno cominciano a dare i loro frutti. I nostri ragazzi stanno dando prova di miglioramento e di crescita e portare a casa importanti risultati ciò non può che spingerci a continuare a fare del meglio per loro e per questo sport che continua a regalarci forti emozioni – ha detto il presidente Paolo Novaglio -. Maria, il nostro fiore all’occhiello, sta dimostrando un grande potenziale, un’atleta in costante evoluzione che ci auspichiamo continui a brillare per il resto della stagione, e non solo».