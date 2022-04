Arcieri bresciani: la nuova sede è in via del Mella

Brescia. È stata assegnata all’Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Bresciani la valorizzazione dell’immobile ex Casa del Fascio di via del Mella 3, precedentemente acquisito dal Comune nel 2015 e oggetto del bando approvato lo scorso 24 gennaio.

Il progetto prevede la realizzazione di una palestra di tiro con l’arco indoor, aperta a chiunque abbia intenzione di cimentarsi, anche persone diversamente abili.

I lavori riguarderanno non solo la palestra, ma anche i servizi igienici, una sala multimediale, la messa a norma dell’impianto elettrico, l’installazione dell’impianto di riscaldamento e la costruzione della scala esterna antincendio.

L’associazione ha offerto un canone di 5.560 euro e lavori per 51.724 euro più Iva per una concessione di durata ventennale.​