Domenica a Brescia il campionato italiano dei 10.000 metri su pista

Brescia. La città si prepara ad accogliere il Campionato italiano individuale assoluto dei 10.000 metri su pista che andrà in scena domenica 1 maggio 2022 presso il nuovo impianto di atletica leggera Gabre Gabric, in don Luigi Barberis a Sanpolino.

Questa kermesse, che la Fidal nazionale ha affidato per l’organizzazione alla Fidal Brescia e al gruppo San Rocchino, rappresenta la massima rassegna italiana della distanza in vista della prossima Coppa Europa di specialità che si terrà a fine maggio in Francia. Saranno quindi presenti tutti i migliori atleti italiani determinati a portare a casa un pass per l’appuntamento europeo.

Tutto il mondo dell’atletica sarà presente alle 17.30 del 1 maggio 2022 per la prima gara di giornata.

Programma orario:

• Ore 16.00: Ritrovo Giurie e Concorrenti

• Ore 17.30: 10.000m Donne – Serie Unica

• Ore 18.15: 10.000m Uomini – Serie 1

• Ore 19.00: 10.000m Uomini – Serie 2