Calcio

Delusione Brescia: la Spal pareggia a tempo scaduto

Un gol di testa di Latte Lath ha inpattato al 94' una partita che sembrava in cassaforte per le Rondinelle, andate in vantaggio con un gol di Tramoni.

Brescia. Sembrava fatta, ma la Spal ha pareggiato al 94′ rovinando tutto al Brescia di Corini con un gol che ha impattato la rete segnata dalle Rondinelle all’83’ con Tramoni. Il Brescia spreca l’occasione di andare a -1 dalla promozione diretta subendo il gol di Latte Lath. Finisce 1-1 e il Brescia resta quarto.

La Spal si era difesa bene fino all’83′, poi era crollata: Tramoni aveva raccolto un pallone di Pajac dalla sinistra saltando l’uomo e battendo Thiam. Purtroppo Lath è stato bravo a insaccare quando i tre punti sembravano sicuri, buttandola dentro di testa su angolo di Crociata e siglando il pareggio.