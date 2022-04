Rugby, sventola anche su Alghero la bandiera rossoblù

Alghero. I Centurioni calano il pokerissimo in terra sarda. Alghero è battuto 15-26, nella gara valida per la sedicesima giornata del campionato del Girone 1 di serie A di rugby, al campo Maria Pia. Promotica festeggia così il quinto successo consecutivo. Un record stagionale di successi per la formazione rossoblù – quinta con 42 punti in classifica – a conferma del momento più che positivo della squadra di Ivano Bonacina, ormai lontana dai giochi di vertice ma ben felice di aver invertito un trend e di aver trovato bel gioco e risultati.

La partita. I primi minuti sono dominati dall’equilibrio in campo. Entrambe le compagini cercano di prendere possesso del gioco. E così è il calcio piazzato dell’Estremo sardo May, a rompere lo 0-0 al 12’. La partita si accende. Al 14’ un passaggio poco preciso della linea rossoblù favorisce l’intercetto dei sardi che rubano palla e passano al contrattacco, sfociato nella meta di Delrio e nella trasformazione del 10-0 targata May. L’impulso di Alghero non si arresta e così i sardi riescono a piazzare l’uno-due al 29’ con la doppietta di Delrio, bravo a liberarsi della difesa valtruplina con un line break che lo porta a marcare in solitaria il 15-0. May fallisce la trasformazione.

Il rientro in campo vede una Promotica più aggressiva. La manovra rossoblù prende concretezza e al 6’ costruisce la prima meta ospite, con la touche e la conseguente maul che conduce T. Montilla alla marcatura, trasformata poi da Muzzi, per il 15-7. Nel migliore momento, i Centurioni subiscono il giallo sventolato a Datola, che porta in superiorità la compagine sarda. Il gioco resta comunque in mano alla formazione ospite che trova nella spinta della mischia l’arma in più. Sale in cattedra Tomas Montilla che, sospinto dal carrettino valgobbino, trova altre tre mete, tutte da drive (al 17’, al 33’ e al 40’). Una fase estremamente proficua – con Promotica in costante proiezione offensiva mentre Alghero è costretta alle corde – che consente ai Centurioni di centrare vittoria e punto di bonus offensivo.

Il commento. “Questa è una vittoria importantissima per i ragazzi”, sottolinea Ivano Bonacina, coach Promotica Centurioni: “Importante perché ci porta al quinto successo consecutivo che è cartina tornasole del processo di crescita che questo gruppo sta compiendo. Abbiamo lavorato in settimana sui meccanismi, soprattutto in mischia, per avere la meglio su Alghero e proprio questi aspetti hanno fatto la differenza, alla lunga, durante il match. Nel primo tempo due imprecisioni nostre ed una fase offensiva a rilento hanno portato la gara in favore di Alghero. All’intervallo ci siamo guardati negli occhi. Ho chiesto ai ragazzi di azzerare tutto e di ripartire da capo. Siamo tornati in campo con più grinta. Alghero è calata di condizione e noi siamo usciti bene con la mischia e con un Tomas Montilla assoluto protagonista. Usciamo dalla trasferta di Alghero con ottime indicazioni e con la carica giusta per affrontare la sfida di settimana prossima contro Parabiago”.

ALGHERO – PROMOTICA CENTURIONI 15-26 (punti 0-5)

Alghero: May, Deligios, Serra, Gastaldo (34′ st Toniolo), Del Rio (24′ st Alvarado) Cipriani, Izzo, Fine, Canulli, Gabbi (1′ st Ilie) Tveraga, Lo Pilato (20′ st Capozucca) Macchioni (1′ st Stefani ) Spirito (24′ st Marchetto) Cataldi. A disposizione: Solinas, Di Stefano. All. Cipriani e Marchetto

Promotica Centurioni: Alegiani (30’ st’ Frati) Parrino (5′ st Russo) Armanasco, Casini (5′ st Bronzini) Garcia Medici, Muzzi, Gazzoli, Berardi, Ospitalieri (20′ st Roncon- 28′ st Cantoni) Suttor, Seye (26′ st Pontanari) Zanatta, Montilla M, Montilla T, Datola (66′ Pilani). A Disposizione: Saccà. All. Bonacina.

Arbitro: Taggi di Roma.

Marcature: pt 12’ cp May (3.0); 17’ m Derio, tr May (10-0); 29’ m Delrio (15-0): st 6’ m T. Montilla, tr Muzzi (15-7); 17’ m T. Montilla, tr Muzzi (15-14); 33’ m T. Montilla (15-19); 42’ st m T. Montilla, tr Muzzi (15-26).

Note: cartellino giallo 8’ st Datola.