A Cremona buon esordio di John Brown III nella Germani

Cremona. Una partita che non aveva alcun valore tra due squadre che non hanno più niente da chiedere alla classifica della stagione regolare del campionato di serie A1 di basket maschile si è conclusa con la scontata e attesa ventesima vittoria in campionato della Germani Brescia, messa a segno senza sforzo e con quintetti sperimentali mandati in campo da coach Alessandro Magro al PalaRadi di Cremona.

A parte l’interesse nel vedere Eboua giocare da quattro e altri simili abbinamenti, la gara per gli appassionati è stata gustosa perché presentava per la prima volta nel roster bresciano il nuovo arrivato John Brown III e dobbiamo dire che, anche se un po’ arrugginito, con i movimenti ancora da oliare per inserirli nei meccanismi dei compagni e con la mano da riscaldare, l’ex Unics Kazan ribattezzato all’italiana Giovanni Marrone (per lui 7 punti, 4 rimbalzi e soprattutto 5 assist), ha mostrato quali dosi di buon basket, condito da energia e atletismo, sarà in grado di sprigionare una volta entrato in sintonia con il gruppo.

La Vanoli Cremona è partita bene all’inizio e ce l’ha messa tutta con impegno encomiabile vista la classifica deficitaria; coach Magro una volta guadagnati una decina di punti di vantaggio ha fatto in modo di gestire la partita senza strafare e dosando le forze delle sue stelle: quattro i bresciani in doppia cifra, con 15 punti Mitrou-Long, 14 Della Valle, 13 Petrucelli e Moore.

“Cremona è una squadra che, nonostante i problemi e gli infortuni, ha sempre avuto una precisa identità e la voglia di portare a casa il risultato”, ha commentato coach Magro alla fine, “caratteristiche da cui spero possa ripartire per il futuro. Noi avevamo bisogno di una partita vera, il modo migliore per inserire John Brown III: per noi è necessario che entri nei meccanismi nel più breve tempo possibile. Vincere in trasferta non è facile, ci prendiamo i due punti in palio: se vogliamo essere competitivi nei playoff, dobbiamo lavorare ancora tanto, soprattutto nella chimica tra i giocatori, che ora è un po’ cambiata. Martedì torniamo in palestra, ci sono molti errori che dobbiamo cercare di limare. I meriti di Cremona sono tanti, ma noi abbiamo un bel po’ da fare se vogliamo alzare l’asticella, pur sapendo che era una partita difficile da approcciare dal punto di vista mentale”.

VANOLI CREMONA-GERMANI BRESCIA 76-88 (19-28, 39-47, 63-73)

Vanoli Cremona: Agbamu ne, Dime 4 (2/3), McNeace 10 (5/9), Gallo, Poeta 6 (2/6, 0/1), Errica 2 (1/1, 0/2), Kohs 6 (2/3 da tre), Tinkle 19 (2/6, 4/6), Zacchigna, Cournooh 11 (1/6, 1/4), Juskevicius 18 (2/3, 4/10). All: Galbiati.

Germani Brescia: Brown 7 (3/6, 0/1), Moore 13 (4/5, 1/4), Mitrou-Long 15 (3/5, 3/7), Petrucelli 13 (2/4, 3/6), Della Valle 14 (2/4, 2/4), Eboua 7 (2/5, 0/1), Parrillo, Cobbins 3 (1/2, 0/1), Burns 11 (4/5), Laquintana 5 (1/4, 1/1), Rodella, Moss. All: Magro.

Arbitri: Borgo, Di Francesco e Brindisi.

Note: Tiri da due: Cremona 15/34 (44%), Brescia 22/40 (55%); Tiri da tre: Cremona 11/27 (41%), Brescia 10/26 (39%); Tiri liberi: Cremona 13/18 (72%), Brescia 14/23 (61%); Rimbalzi: Cremona 33 (RD 22, RO 11), Brescia 41 (RD 27, RO 14).