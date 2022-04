Tra Monza e Brescia un 1-1 che scontenta tutti

Monza. Tra Monza e Brescia un pareggio 1-1 che lascia entrambe le squadre scontente per aver conquistato un punto che forse serve a poco. Monza rimane terzo e fallisce l’aggancio alla zona promozione, mentre le Rondinelle, seste a 62 punti, sono in piena lotta per i playoff.

I primi ad andare in vantaggio sono stati i brianzoli, con un super destro dalla distanza di Machin. Il pareggio è arrivato grazie a Bisoli, abile nel buttare in rete un perfetto cross di Tramoni.

Dopo un primo tempo privo di emozioni, al 49′ il Monza è passato con un eurogol dell’ex Machin, che ha trovato la rete con un destro potente che ha superato Joronen infilandosi nel sette. All’89’ il Brescia ha conquistato l’1-1 con un bell’inserimento di Dimitri Bisoli: palla in verticale per Tramoni che ha messo in mezzo un pallone basso per il suo capitano il quale s’è inserito con i tempi perfetti e con un piattone ha battuto Di Gregorio. Nel recupero Di Gregorio ha negato i tre punti al Brescia con una grande parata sul sinistro da fuori di Bajic.