Volley maschile, Brescia imbrigliata nella tana dei Lupi

Brescia. Partono male i playoff per la promozione in A1 della Consoli Centrale Brescia. Nella gara 1 dei quarti di finale i ragazzi di coach Zambonardi, settimi al termine della stagione regolare, perdono nettamente per 3-0 in trasferta contro i toscani di Santa Croce (secondi) che sono apparsi fin dall’inizio più concentrati e incisivi dai nove metri.

La gara è stata disturbata da momenti di tensione con i tifosi di casa votati ad atteggiamenti poco sportivi tra la fine del primo e l’inizio del secondo parziale. Brescia ritrova un po’ di vigore e conquista un break di tre punti, ma non c’è abbastanza concretezza in attacco e concede il parziale a un avversario più cinico. Nel terzo, Cisolla rimette in riga l’attacco biancazzurro, ma il servizio non assiste e, dopo un set ball sciupato, il match è perentoriamente dei Lupi toscani.

Appuntamento a Brescia per gara 2, domenica 24 aprile alle 18. Atlantide ha lanciato l’operazione 100% San Filippo dedicata ai suoi tesserati, ai tifosi e ai pallavolisti della provincia, ma anche a under 18 e over 70 non sportivi, a studenti e dipendenti delle aziende sponsor. Tantissime iniziative per agevolare il ritorno del grande pubblico, sostenere i Tucani e vivere una festa dello sport nel cuore della città.

Starting six. I bresciani partono con Tiberti incrociato a Bisi, Cisolla e Galliani in posto quattro, Orazi e Patriarca al centro, Franzoni libero. Cezar Douglas schiera Acquarone in diagonale con Wallyson Souza, Colli e Fedrizzi a banda, Arasomwan e l’ex Festi al centro, con Pace libero.

Match in pillole. Esposito rientra da qualche giorno di malessere e Zambonardi parte con Orazi al centro. Come da previsione, i primi scambi non sono del tutto fluidi, ma la Kemas Lamipel è più lucida e il primo break è suo, con la firma di Festi, coadiuvato dal servizio di Fedrizzi (7-3). La ricezione biancazzurra non è abbastanza precisa, complici i servizi efficaci dei padroni di casa che volano a +7 con il muro di Walla su Bisi (16-9). Il block dei Tucani non riesce a fermare Colli; l’unica bocca di fuoco che impensierisce la difesa di casa è Gallo, ma lo strappo è eccessivo (25-16).

Nel secondo set il servizio continua a non assistere la Consoli che, dopo alcuni momenti di tensione con la curva Parenti, perde la calma in avvio di parziale. Esposito torna in campo e Galliani, il più bersagliato dalla tifoseria di casa, rimette in marcia i suoi (8-7). L’attacco di Brescia non trova la necessaria continuità: sul 12-9, Zambonardi inserisce Mazzone per il Gallo, costretto fuori dal campo a causa di un lieve malore. Ciso scioglie il braccio e trova tre tocchi del muro avversario che valgono il sorpasso (12-15), poi Fedrizzi tira la battuta e trova il contro-break (17-16). I Tucani non riescono ad aggredire in attacco, mentre i Lupi mantengono costanza e conquistano anche il secondo parziale (25-19).

Terzo set più in equilibrio, con Tiberti maggiormente libero di servire i suoi centrali grazie ad una ricezione più precisa, ma la Consoli non gioca al suo ritmo: tiene avanti la testa con Cisolla (13-15), poi l’ace sulla riga di Festi concede il sorpasso ai conciari (18-17). E’ ancora il Ciso a ribaltare gli equilibri (21-22), ma la battuta non assiste i bresciani, e, nonostante Bisi trovi il set ball (24-23), Esposito sciupa dalla riga di fondo. Festi cerca e trova l’ace sul rientrato Gallo e il muro di casa spegne ogni speranza dei Tucani (26-24).

I commenti. Capitan Tiberti: “Un brutto inizio di play-off. Dal punto di vista tecnico abbiamo sofferto in battuta e ricezione e fatto i break solo quando siamo riusciti a tenere un buon servizio. Rispetto a quel che è successo in campo, purtroppo alcune partite sono rovinate da alcuni soggetti che non meritano di rovinare il nome di Santa Croce”.

Paolo Iervolino, assistant coach: “Santa Croce ha trovato una prestazione eccezionale al servizio e noi abbiamo penato sin dall’inizio, riprendendoci con la ricezione troppo tardi. Loro sono una buona squadra, ma lo siamo anche noi e dobbiamo lavorare in settimana per farci trovare più pronti sul loro servizio”.

Kemas Lamipel Santa Croce – Consoli McDonald’s Centrale Brescia 3-0 (25-16; 25-19; 26-24)

Santa Croce: Acquarone 1, Walla 20, Festi 10, Arasomwan 5, Colli 7, Fedrizzi 12, Pace (L). Ne: Giovannetti, Menchetti, Caproni, Sposato (L),Riccioni e Ferrini. All. Cezar Douglas.

Brescia: Mazzone 3, Orazi 2, Tiberti 1, Patriarca 7, Crosatti, Bisi 10, Franzoni (L), Galliani 7, Neubert, Esposito 4, Cisolla 12, Seveglievich ne, Ventura ne. All. Zambonardi e Iervolino.

Note: Ace/Errori Brescia 0/14, Santa Croce 6/9. Muri Brescia 2, Santa Croce 7. Attacco Brescia 50%, Santa Croce 55%. Ricezione Brescia 48% (26% perfetta), Santa Croce 67% (33% perfetta). Durata: 27’ 32’ 30’. Totale: 1h 29.

Arbitri: Fabio Toni e Simone Cavicchi. Addetta video check: Elena Fantoni.