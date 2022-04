Volley femminile, Millenium conquista la Coppa Italia di A2

Brescia. Importante risultato per la Banca Valsabbina Millenium Brescia di volley che, sotto la guida di coach Alessandro Beltrami, ha battuto in finale San Giovanni in Marignano per 3-1 e ha vinto la Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2, conquistando un grande successo per la pallavolo bresciana che non era mai arrivata così in alto. La partita è stata disputata sabato sera al Paladiporto di Villafranca di Verona.