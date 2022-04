Triathlon Sprint Città di Salò, aperte le iscrizioni per il 29 maggio

Salò. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 5a edizione del Triathlon Sprint Città di Salò, gara Silver in programma per domenica 29 maggio 2022.

La manifestazione, organizzata dalla Canottieri Garda, si presenta con un percorso rinnovato, che si snoderà dal Golfo di Salò al promontorio morenico di San Felice del Benaco, in uno dei panorami più scenografici del Lago di Garda.

“Con questa edizione il Triathlon Sprint Città di Salò si consolida tra le manifestazioni più importanti organizzate dalla Canottieri, con l’obiettivo di crescere ancora in questo settore per inserirsi nel calendario delle gare più interessanti della stagione. È anche un’occasione importante per valorizzare il nostro meraviglioso territorio, e per questo voglio ringraziare le istituzioni che ci sostengono in ogni fase organizzativa” sottolinea Marco Maroni, Presidente della Canottieri.

Il via è fissato alle ore 13 con la prima frazione di nuoto, 750 m con partenza da Piazza Serenissima e arrivo nella spiaggetta antistante Via Pietro da Salò, dove si sposta quest’anno la zona cambio che nelle edizioni precedenti era collocata invece in Piazza Vittorio Emanuele II (nota ai salodiani come “Fossa”).

Seconda frazione in bici: 20 km su un percorso collinare che raggiungerà il Comune di San Felice del Benaco passando per la panoramica Via Zette, con ritorno a Salò per l’ultima frazione di corsa da 5 km. Il nuovo tracciato attraverserà vicoli del centro storico e lungolago, su una pavimentazione impegnativa che alterna marmo e sampietrini, dove in passato si è definito spesso l’ordine di arrivo.

Per iscrizioni www.canottierigarda.it.