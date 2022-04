Canottaggio: weekend d’oro e di bronzo per gli atleti della Canottieri Garda

Salò. Nel canottaggio è stato un fine settimana di medaglie per gli atleti della Canottieri Garda Salò, impegnati su campi di gara in Italia e all’estero.

A Melano ha conquistato un oro il 4 di coppia ragazzi di Alessio Leni e Marco Luterani, convocati dal Comitato FIC Lombardia in equipaggio con Natan Sartor e Luca Cassina, per la Lake Lugano Rowing 2022, meeting nazionale open svizzero. L’evento, rivolto a tutte le categorie agonistiche, ha confermato la leadership delle squadre lombarde, con ben 17 società coinvolte in questa trasferta elvetica.

È tornata invece a vestire la maglia azzurra Vittoria Tonoli alla 36^ edizione del Memorial Paolo d’Aloja di Piediluco (TR), conquistando una medaglia di bronzo nella finale del 4 di coppia, in equipaggio con Susanna Pedrola, Giulia Bosio, Alice Gnatta (rispettivamente SC Bissolati/Esperia Torino/CC Lignano).

Quest’anno, con 77 punti in classifica, il Trofeo per Nazioni è andato all’Italia, davanti alla Romania con 58 punti e alla Grecia con 25. La manifestazione, nata nel 1987, è intitolata allo storico presidente della Federazione Italiana di Canottaggio, che diede nuovo impulso al movimento azzurro dopo le pesanti sconfitte alle Olimpiadi del 1972. A lui si deve anche l’istituzione del Centro Federale di canottaggio di Piediluco, scelto per le particolari condizioni ambientali e per la conformazione del lago.