Trasferta a Genova per Promotica Centurioni

Villa Carcina. Trasferta in casa del Cus Genova per Promotica Centurioni, che domenica 10 aprile, sarà impegnata nel recupero della prima giornata di campionato, sospesa a causa della pandemia. Dopo tre successi consecutivi la formazione rossoblù – quinta in classifica a quota 32 punti – è a caccia della continuità di prestazione e risultati contro la penultima formazione del girone 1 di serie A.

Centurioni ancora alle prese con i numerosi infortuni. Non saranno del match Sbarbori, che in settimana si è procurato una lussazione, oltre ai lungodegenti Bronzini, Zaboni, Mariani e Trejo, tutti out per infortunio. Calcio di inizio, allo stadio Carlini – Bollesan di Genova, alle 16.30. Arbitra il signor Palombi di Perugia

“In settimana abbiamo lavorato sull’attacco”, dice coach Ivano Bonacina. “Quando si vince il morale è alto ma non dobbiamo fermarci qui e non sottovalutare la nostra avversaria. Cus Genova è una squadra che ha perso poco in casa. La classifica non riconosce loro il vero valore. Cus è certamente agguerrita e la trasferta allo stadio Carlini – Bollesan è sempre complicata”.