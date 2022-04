Rugby; Brescia riparte dalla serie C: atleti cercansi

Brescia. Il Rugby Brescia tornerà ad iscriversi al campionato una squadra cadetta. L’impegno e la voglia di mettersi in gioco di certo non mancano tra le mura del club cittadino che da alcuni giorni ha messo in moto la macchina organizzativa per reclutare gli atleti che formeranno la rosa della serie C.

“Al momento non abbiamo definito lo staff – spiega il project manager Jean Luc Sans – Stiamo reclutando i giocatori, al resto penseremo dopo. La nostra mission è dare agli atleti che si sono allontanati dal rugby un valido motivo per ritrovare il piacere di giocare con la palla ovale affinché possano trovare nel nostro club un punto di riferimento”.

Un passo importante fortemente voluto dalla dirigenza per permettere a tutti i giocatori biancoazzurri, e non solo, di avere il proprio spazio in campo. Jean Luc Sans è molto soddisfatto di questo progetto che considera estremamente positivo. “La costituzione della nuova squadra permetterà agli atleti del settore giovanile di finalizzare la propria formazione – continua – I seniores infortunati potranno riprendere gradualmente l’attività e i veterani che non posso più giocare nella prima squadra ritroveranno il piacere di essere sul campo”.