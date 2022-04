Palazzolo, il Wave Skatepark è Festival dell’Inclusione

(red.) Sabato 2 aprile Wave Skatepark si trasforma in un Festival dell’Inclusione, attraverso una proposta di attività culturali e sportive per tutti. Una giornata all’insegna dello sport come leva per lo sviluppo sociale e l’inclusione, con l’obiettivo di avvicinare all’Adaptive Skateboarding persone con e senza disabilità.

Cosa ci sarà? Durante l’evento ci sarà la possibilità di provare in totale sicurezza uno skate o una WCMX. Il workshop di Adaptive Skateboarding – realizzato in collaborazione con FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e Bunker Skatepark (Roma) – è aperto ai normodotati e a qualunque livello e grado di disabilità.

Per partecipare al workshop sarà necessaria l’iscrizione, da effettuare attraverso un apposito modulo online (link disponibile su Instagram e Facebook) o scrivendo a waveskatepark@gmail.com.

Tra gli ospiti della giornata atleti e skater del panorama nazionale e internazionale. Ad accompagnare 11 atleti tedeschi, ci sarà Ilaria Naef, atleta di WCMX, e il team della nazionale italiana di Skateboarding. La demo sarà l’occasione per inaugurare le nuove strutture adeguate di Wave Skatepark, realizzate grazie al progetto “Bilancio partecipativo” della Città di Palazzolo sull’Oglio (Brescia).

Presenti durante la giornata il sindaco Gabriele Zanni e l’assessore allo Sport Alessandra Piantoni. All’evento saranno ospiti anche: Pierangelo Santelli (Presidente CIP regione Lombardia), Silvia Bruno (Presidente CIP regione Piemonte).

La giornata prevede una ricca agenda di talk, dove gli speaker si confronteranno sul valore della diversità e sul profondo legame tra sport e inclusione. Tra gli ospiti, Paolo Pica, istruttore e formatore romano, che ha lanciato la didattica «Skating in the dark» per non vedenti. All’evento ci sarà anche Veronica Yoko Plebani, medaglia di bronzo nel PTS2 femminile alle Paralimpiadi di Tokyo 2022.

L’area Expo, nel cuore verde dello skatepark, porterà i presenti alla scoperta di nuove realtà a servizio delle disabilità. Ma non solo: durante l’evento sarà possibile partecipare a svariate attività: dallo yoga e meditazione alla street art, con la presenza di laboratori didattici aperti a tutti.