Darfo, sport: un calendario lungo due stagioni

(red.) Solo la pandemia era riuscita a far rallentare lo sport a Darfo Boario Terme (Brescia), Città che del benessere, della salute e dello sport ha fatto la principale risorsa turistica. Infatti, nel corso degli ultimi due anni il fittissimo calendario di eventi e manifestazioni che contraddistingueva le stagioni sportive cittadine, si era dovuto ridurre sensibilmente per ovvie e ben note ragioni.

“Lo sport gioca un ruolo importante nello sviluppo turistico della nostra Città- introduce il Sindaco della Città di Darfo Boario Terme, Ezio Mondini- infatti, la promozione e il sostegno ai tanti eventi sportivi produce non solo effetti immediati in termini di presenza turistica, ma pone le basi per la conoscenza del territorio e per il ritorno”.

Una scelta, quella di sostenere gli eventi sportivi da sempre perseguita dall’amministrazione Mondini che, nel suo mandato, ha investito oltre 3 milioni di euro in impianti sportivi adeguandoli alle esigenze delle Federazioni, dei turisti e delle organizzazioni sportive locali.

“Gli impianti sono una condizione fondamentale -afferma Katia Bonetti, Assessore allo Sport cittadino- Altrettanto, però, la stretta collaborazione con le numerose realtà associative presenti sul territorio, che concorrono a vario titolo a mantenere vive le tradizioni e animare la vita cittadina durante tutto l’anno.”

“Una collaborazione -riprende Katia Bonetti- che va dal patrocinio al sostegno tecnico, alla condivisione delle attività organizzative sia durante la fase di preparazione che di svolgimento della manifestazione, impegnando in tal senso sia risorse economiche che di personale o strumentale”.

Un programma ricco che va dal blasonato Campionato Italiano di Ciclismo Allievi ed esordienti allievi maschile e femminile al ritiro della Nazionale di Pallavolo femminile che si allenerà nel nostro Palazzetto dello Sport e animerà la vita delle nostre strutture alberghiere.

Sempre sul piano delle manifestazioni di grande rilievo, si conferma la tappa darfense del Campionato regionale di Trial che porta a Boario oltre 120 atleti e accompagnatori ed arriverà il Salto con l’asta in piazza, gara di livello nazionale che coinvolge decine di atleti e loro team provenienti da tutta Italia e che offrirà un grande spettacolo nella rinnovata Piazza Aldo Moro.

Altrettanto affascinante e coinvolgente, la rievocazione AUDAX Vespistico legata al Vespa Club Valle Camonica che, negli anni 50-60 aveva sede a Boario: una rievocazione storica che coinvolgerà oltre “Vespe” che sfileranno lungo un percorso cittadino che partirà dalle Terme.

“A fianco di questi eventi di caratura nazionale ed internazionale ve ne sono altri che si riferiscono a esperienze più locali, ma che sono altrettanto amati ed apprezzati -commenta l’Assessore Bonetti- dalla mezza maratona non competitiva, IO21ZERO97, alla gara di corsa in montagna Darfo-Cervera o Solstizio Trail. Tutte occasioni per animare il territorio all’insegna della salute e dello sport”.

Eventi che, oltre che essere opportunità turistica e di avvicinamento allo sport, sono occasioni per tessere una importante rete di rapporti e collaborazioni tra le Amministrazioni comunali, sovra comunali e le tantissime realtà associative presenti in cui la Città di Darfo Boario Terme risulta essere il fulcro delle attività di promozione dello sport e del benessere e in cui il Parco delle Terme gioca un ruolo importante, quale simbolo stesso della Città e ottimo biglietto da visita per gli atleti che visitano per la prima volta il nostro territorio.

Un’ azione turistica, quindi, che si è concretizzata anche nel lancio di una interessante iniziativa: Come back! una promozione realizzata in collaborazione con il Consorzio Turistico Thermae &Ski che vuole stimolare gli sportivi a tornare, proponendo condizioni esclusive.

“In questi anni abbiamo lavorato fianco a fianco con gli albergatori associati costruendo interventi e supporti diversificati a seconda delle esigenze emergenti -commenta Alberto Ficarra, Presidente del Consorzio- Questa volta è stato l’Assessorato allo Sport a richiedere l’inserimento nel cosiddetto “pacco gara” di una particolare opportunità che offrirà agli atleti e ai loro team ospiti degli Hotels di poter tornare in Città usufruendo di una eccezionale scontistica. Si tratta di una prima sperimentazione sull’onda del successo che ottengono proposte di questo tipo cui ne potrebbero seguire altre”.

Gli sportivi potranno avvalersi di questa promozione entro un anno.

“Abbiamo voluto fornire questa opportunità per spingere gli atleti (che per altre ragioni sono stati da noi senza conoscere appieno il territorio) a ritornare in un secondo momento, magari con la famiglia –riprende l’Assessore Katia Bonetti- Attraverso questa iniziativa non solo stimoleremo a tornare promuovendo il turismo di tutta la Città, ma potremo anche monitorare con dati certi il ritorno sull’anno successivo”.

“La raccolta di questi dati ci consentirà anche di elaborare proposte sempre più mirate e rispondenti ai desideri dei nostri turisti sportivi -conclude l’Assessore Bonetti- Un metodo, quello della sperimentazione, dell’analisi e della pianificazione che abbiamo condiviso in tutto il quinquennio amministrativo e che ha sta dando i suoi frutti”.