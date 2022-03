All’European Quidditch anche i Bombarda Brixia

(red.) In occasione dell’ultimo torneo nazionale di Quidditch che si è svolto allo stadio “Fanuzzi” di Brindisi lo scorso 13 marzo, la squadra di Brescia, i Bombarda Brixia, hanno conquistato la qualificazione all’European Quidditch Cup (l’europeo per club) che si terrà il 23 e 24 aprile a Brescia.

Il quidditch, gioco nato dalla fantasia di JK Rowling, autrice della fortunatissima saga di Harry Potter, è ormai una disciplina sportiva a tutti gli effetti che attira atleti e atlete da tutto il mondo e che è organizzata in tornei nazionali e internazionali che alimentano la competitività tra le squadre.

L’obiettivo della squadra bresciana, una volta conquistato un posto per il torneo di qualificazione nel primo torneo stagionale a Verona, era naturalmente strappare il pass per l’importantissimo torneo continentale: la giornata è iniziata in salita per i Bombarda, sconfitti nella gara di debutto dalla formazione di casa. La squadra si è giocata il tutto per tutto nella sfida con i Siena Ghibellines, combattutissima fin dall’inizio, che è stata decisa solo dalla conquista del boccino che ha chiuso i giochi.

A fine giornata, l’incrocio coi DNA (vincitori del torneo) ha spalancato le porte della D2, che proprio la città di Brescia ospiterà nel mese di aprile.

Sarà certamente una sfida affascinante per i Bombarda che all’EQC incroceranno alcune delle più importanti formazioni del quidditch europeo: un’occasione per fare esperienza e, perché no, togliersi qualche soddisfazione.

I sorteggi dei gironi per la coppa europea si svolgeranno il 3 aprile a partire dalle 18.