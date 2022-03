Rugby, Centurioni a Settimo Torinese per confermare la fase positiva

(red.) Dopo il successo di 15 giorni fa contro Asd Rugby Milano, e scontato il turno di riposo di settimana scorsa, torna alla carica Promotica Centurioni che domenica si stringe in mischia con il Settimo Torino, formazione terz’ultima nel girone 1 di Serie A. Una gara, quella che si disputerà a partire dalle 15,30 al campo sportivo comunale di Settimo Torinese, valida per la 14a giornata di campionato. Arbitra il match il signor Lorenzo Imbriaco di Bologna.

“In questi giorni abbiamo principalmente lavorato sull’attacco”, ha detto Ivano Bonacina, allenatore dei Centurioni. “Dopo una vittoria, sinceramente avremmo preferito non fare la pausa, però questo è il calendario e ci adeguiamo. Abbiamo ancora molti infortunati, anche se il gruppo che sta recuperando è sempre folto, però recuperiamo Mariani che rientrerà dopo 6 mesi. Ovviamente sarà un rientro parziale. Settimo Torinese è una squadra che ha vinto fuori casa con il Cus Genova, quindi è in fase di crescita. Andremo a casa loro cercando di partire dagli ultimi minuti con Milano, quando siamo stati bravi ed uniti nel mantenere il risultato. La nostra formazione? In linea di massima sarà la stessa della partita contro l’Asr Milano”.

Classifica serie A, girone 1: Cus Torino 52, Biella 49, Parabiago 39, Milano 33, Promotica Centurioni 23, Alghero 19, Settimo Torino 14, Cus Genova 13, Pro Recco 0.