Calcio femminile, sport e ricerca giocano nella stessa squadra

(red.) La 3Team diventa testimonial di A.I.L. Brescia. Nei giorni scorsi è stato formalizzato l’accordo di partnership fra l’associazione A.I.L. Brescia OdV e la Asd 3Team: la realtà sportiva di calcio femminile da oggi (e fino al 2028) è la nuova testimonial dell’Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi che da anni, oltre a finanziare la ricerca, garantisce l’assistenza ai pazienti onco-ematologici e promuove attività per sensibilizzare la comunità sulla lotta ai tumori al sangue.

Ambasciatrice della solidarietà, la 3Team da oggi non solo sfoggerà il logo di A.I.L. Brescia sulla divisa, ma si impegnerà a contribuire attivamente alle iniziative

organizzate sul territorio.

Si comincia domenica 27 marzo con la distribuzione e la vendita delle uova A.I.L. presso i centri sportivi, in concomitanza delle partite: atleti e volontari saranno presenti la mattina a Brescia, presso il Campo Sportivo in via Fornaci 82, e il pomeriggio all’ingresso della campo sportivo comunale in località Cortivazzo a Castel Mella.

“Un grande entusiasmo contagioso è trasmesso dalle ragazze del 3Team che assieme ai dirigenti hanno deciso di sostenere con la loro attività sportiva e il loro cuore A.I.L. Brescia” – ha commentato il presidente A.I.L. Brescia, Giuseppe Navoni – Per tutti i malati onco-ematologici il loro gesto di solidarietà e la loro attenzione verso l’Associazione sono di conforto e di sprono per continuare la lotta alle malattie del sangue e far sì che non ci siano più sogni spezzati.”

“Come 3Team abbiamo iniziato un percorso di avvicinamento delle ragazze al mondo del sociale e soprattutto di chi ha bisogno: abbiamo riconosciuto in A.I.L. Brescia un’associazione che lavora per gli altri, impegnandosi nei centri di ricerca e a sostegno dei malati onco-ematologici e di assistenza delle loro famiglie – hanno dichiarato Gianfausto Peroni, il presidente dell’Asd 3 Team, e Giorgio Armani, club manager – Il nostro obiettivo è di continuare questo impegno portando sulle nostre maglie e nei nostri cuori il logo di A.I.L. Brescia fino al 2028”.