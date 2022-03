Colbrelli, il team: “Sonny sta meglio, nuovi accertamenti”

(red.) Dopo il malore al traguardo e la grande paura alla fine della prima tappa del Giro di Catalogna, Sonny Colbrelli si è ripreso e i medici stanno cercando di capire cosa è successo al velocista bresciano al termine della volata.

“Dopo essere stato ricoverato all’Hospital Universitari de Girona, Sonny Colbrelli era cosciente e si sentiva bene – ha spiegato il team Bahrain-Victorius in un comunicato rassicurando tutti sulle condizioni dell’atleta -. Da allora è stato in contatto con la famiglia e gli amici mentre si riprendeva in ospedale”.

“Oggi (martedì, ndr.) Sonny si sottoporrà a ulteriori test per scoprire la causa dell’incidente di ieri – continua la nota della squadra di Colbrelli -. Tutti i test cardiaci effettuati ieri sera non hanno mostrato segni di preoccupazione o funzioni compromesse. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.