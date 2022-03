Volley maschile, Brescia blinda la salvezza e punta ai play-off

(red.) Brescia in sicurezza: approccia il match contro Mondovì con la giusta aggressività al servizio e amministra i vantaggi in ciascun parziale senza arretrare quando la Synergy si rifà sotto. L’inserimento di Mazzone è vincente: il suo bottino personale conta su 5 ace, come 5 sono i muri di Patriarca, che, con la complicità di Cisolla e Bisi, trascina i Tucani alla vittoria tonda, necessaria per garantire da subito la salvezza e per un bel salto verso i play-off. Domenica prossima alle 16, derby al San Filippo contro l’Agnelli Tipiesse.

Starting six. I bresciani sono in campo con Tiberti incrociato a Bisi, Cisolla e Galliani in posto quattro, Esposito e Patriarca al centro; Franzoni è il libero.

Denora schiera Piazza in regìa e Arinze opposto, Mazzon e Meschiari a banda, Catena e Ceban al centro, Fenoglio è il libero.

Match in pillole. Consoli vigorosa nell’esordio del primo set: stacca 11-4, mettendo pressione sulla ricezione piemontese e contenendo le botte di Arinze, che si trova di fronte un Cisolla effervescente. Denora scombina le carte buttando nella mischia Cianciotta e Lusetti: Mondovì infila un buon break e Zambonardi ferma tutto, arginando la rimonta con l’inserimento di Mazzone sul 16-14. Brescia riprende la marcia, nonostante l’ingresso di Gecchele che tiene viva la Synergy. Il servizio di Ventura agevola la chiusura del set, con la palla tesa di Mazzone (25-19).

Nel secondo periodo Mazzone resta in campo e piazza quattro ace, due in avvio e due a metà set (15-10), ma la Synergy non è al San Filippo solo per fare la comparsa e si oppone con orgoglio, restando in scia. Ciso e Bisi tolgono le castagne dal fuoco sotto rete: Arinze trova l’ace della speranza, ma Patriarca mette il sigillo di potenza (25-21).

Brescia affonda il colpo grazie a Cisolla – cecchino dai nove metri -, Mazzone e Bisi, ma lo scettro di MVP va a Patriarca, poderoso in primo tempo e presente a muro e al servizio (16-11). Mazzon si prende la soddisfazione dell’ace dell’ex, mentre Orazi trova un block e una battuta insidiosa. La Consoli chiude il match in scioltezza e brinda alla conferma in A2 (25-22).

I commenti. Patriarca: “L’obiettivo di stasera erano i tre punti per assicurarsi la categoria, ma ora dobbiamo continuare a spingere per agganciare i Play-off. Le avversarie sono agguerrite e non possiamo abbassare la guardia. Non vediamo l’ora di giocarci il derby domenica”.

Bisi: “La classifica è corta e ogni punto ci serve, quindi il risultato di stasera è prezioso. La salvezza ci dà tranquillità per le prossime partite, a partire dal derby con Bergamo”.

Gruppo Consoli McDonald’s Centrale – Synergy 3-0 (25-19; 25-21; 25 22)

Brescia: Mazzone 9, Orazi 1, Tiberti 2, Patriarca 12, Bisi 10, Crosatti ne, Franzoni (L), Galliani 3, Neubert, Esposito 6, Cisolla 14, Seveglievich, Ventura. All. Zambonardi e Iervolino.

Mondovì: Meschiari 10, Arinze 16, Piazza 1, Lusetti, Boscaini 1, Catena 3, Camperi ne, Ceban 6, Mazzon 4, Cianciotta 2, Gecchele, Fenoglio L, Raffa ne.

Note: Ace/ Battute sbagliate Brescia 7/11 Mondovì 3/11. Muri Brescia 10, Mondovì 6. Attacco Brescia 53%, Mondovì 40%. Ricezione Brescia 60% (32% perfetta), Mondovì 47% (23% perfetta).

Durata: 27’ 28’ 28’. Totale: 1h23.

Arbitri Simone Fontini e Maurina Sessolo. Addetto Videocheck: Luca Biasin.