Brescia sottotono, solo un pari con il Pordenone

(red.) Non finisce la maledizione del pareggio che negli ultimi tempi sta frenando il Brescia di Filippo Inzaghi. Anche contro il fanalino di coda Pordenone la partita si conclude con un salomonico 1-1 che non accontenta certo le Rondinelle che si trovano sempre più lontane dalla vetta della classifica di serie B.

Eppure la gara era iniziata bene, con gli ospiti in vantaggio al 14′ con Aye sugli sviluppi di un fallo laterale: tocca Moreo, Bisoli crossa basso da sinistra e il francese insacca facile sottoporta.

Il pareggio del Pordenone al 41′ con una rete di Cambiaghi. Lancio lungo di Bassoli, buco di Pajac, Cambiaghi infila Joronen con un destro centrale.

Rammarico per i bresciani alla fine del secondo tempo con il gol vittoria sfiorato da Tramoni quando il suo destro si è stampato sul palo, ma la qualità offensiva delle Rondinelle è stata troppo scarsa per una squadra che punta alla promozione.