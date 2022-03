Basket, Germani senza limiti batte anche l’Armani Milano

(red.) Cari appassionati bresciani di basket non dimentichiamoci questa data: domenica 20 marzo 2022. Oggi infatti la Germani Brescia, dimostrando per l’ennesima volta maturità e determinazione da grande squadra, ha battuto la capolista del campionato di serie A1 Olimpia Milano, stando quasi sempre avanti e lottando alla pari, con pochi patemi d’animo anche quando gli avversari si sono fatti sotto.

E non era un’Armani Milano arrivata al Palaleonessa con le seconde file, ma quella formato Eurolega, piena di campioni veri venuti qui per vincere. Però non ci sono riusciti, costretti a subire in difesa la stessa medicina asfissiante che i milanesi sono soliti propinare ai loro avversari e sommersi in attacco dalle folate delle due stelle bresciane, Amedeo Della Valle e Naz Mitrou-Long, assistite come al solito da un eccezionale John Petrucelli, sempre fantastico sui due lati del campo, e da Gabriel, Laquintana, Moore, Cobbins, Burns e Moss, ognuno dei quali ha portato il suo mattone per costruire il muro contro il quale si sono schiantati gli sforzi degli ospiti.

E’ finita 82-74 e per la Germani si tratta dell’undicesima vittoria consecutiva in campionato, un nuovo record per la squadra allenata da Alessandro Magro che ha costretto l’Olimpia alla terza sconfitta stagionale confermandosi al terzo posto in classifica.

La partita è iniziata con velocità e ritmi molto alti: è stato Mitrou-Long a sorprendere la difesa avversaria con le sue penetrazioni, costringendo coach Messina al primo time-out. La musica è cambiata quando per Milano è entrato Rodriguez e i milanesi hanno messo a segno un parzialino di 0-7 con cui sono passati temporaneamente a condurre, complice l’uscita di Mitrou-Long al secondo fallo. Ma Tommaso Laquintana e Kenny Gabriel hanno rimesso le cose a posto e il primo quarto si è chiuso 17-15.

Brescia ha iniziato bene il secondo periodo raggiungendo il +9 (28-19) con due triple di Lee Moore. Troppa fretta ha spesso impedito però ai padroni di casa di capitalizzare le palle perse da Milano. Grazie ai liberi di Della Valle la Germani è arrivata a +12, e un Petrucelli dominante in attacco e in difesa ha portato i suoi sul 39-26, anche se i bresciani sono andati al riposo lungo avanti di soli 10 punti sul 41-31.

Il ritorno in campo di Mitrou-Long nella ripresa ha messo nuovamente in luce la velocità e la pericolosità delle penetrazioni del play bresciano che ha riportato la Germani avanti di 13 (51-38). L’ultimo minuto del terzo periodo ha visto le due formazioni affrontarsi a suon di triple, due per parte, dando alla gara una spettacolarità particolare e suscitando l’entusiasmo del pubblico che riempiva le tribune. Però i milanesi si sono fatti sotto: 64-58.

Ma un Mitrou-Long in grandissimo spolvero ha riportato i bresciani avanti in doppia cifra nelle fasi iniziali del quarto periodo (73-63). Milano ci ha provato, ma sono state troppe le palle perse a causa della difesa arcigna della Germani che, vedendo profilarsi il traguardo, ha raddoppiato le energie. Una tripla da 11 metri di Della Valle (con l’errore di Hall che è passato dietro il blocco lasciandogli troppo spazio) è stato il segnale della vittoria. Messina ha tolto i titolari e sugli spalti è iniziata la festa dei tifosi.

“Il contesto di oggi era semplicemente meraviglioso”, è stato il commento di coach Alessandro Magro. “C’è stata una bellissima atmosfera con tanta gente che ha potuto festeggiare con la squadra una vittoria così importante. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, alla vigilia avevo detto che avevamo fatto una settimana di allenamenti di altissima qualità. Oggi tutti hanno dato il massimo anche dal punto di vista di fiducia ed energia. Milano si è presentata qui portando tutti i migliori giocatori e noi siamo riusciti a fare una partita importante, soprattutto dal punto di vista difensivo. Siamo sempre stati sopra nel punteggio, abbiamo tenuto la partita sui binari giusti ed è un ottimo segnale da parte del nostro gruppo. Il modo in cui abbiamo retto ai rientri in partita dell’Olimpia è un esempio di come la squadra sia maturata e di quanto i ragazzi credano gli uni negli altri. Con questa vittoria teniamo le inseguitrici a sei punti ed è un dato fondamentale per raggiungere l’obiettivo che la squadra si è data, cioè blindare il terzo posto”.

Germani Brescia -A|X Armani Exchange Milano 82-74 (17-15, 41-31, 64-58)

Germani Brescia: Gabriel 11 (2/4, 2/6), Moore 6 (0/2, 2/3), Mitrou-Long 22 (5/6, 3/6), Petrucelli 14 (4/7, 1/2), Della Valle 21 (0/2, 4/8), Eboua ne, Cobbins 4 (2/3), Burns, Laquintana 4 (1/4), Rodella, Djiya, Moss. All: Magro.

A|X Armani Exchange Milano: Melli 7 (3/4, 0/1), Rodriguez 10 (2/2, 2/4), Ricci 2 (1/1, 0/2), Biligha, Hall 11 (4/6, 1/4), Delaney 11 (2/4, 2/6), Mitoglou 8 (4/8, 0/3), Baldasso 1, Shields 8 (1/3, 2/4), Alviti, Hines 7 (2/6), Datome 9 (3/3, 1/2). All: Messina.

Arbitri: Paternicò, Quarta e Bettini.

Note: Tiri da due: Brescia 14/29 (48%), Milano 22/37 (60%); Tiri da tre: Brescia 12/25 (48%), Milano 8/27 (30%); Tiri liberi: Brescia 18/22 (82%), Milano 6/11 (55%); Rimbalzi: Brescia 29 (RD 26, RO 3), Milano 35 (RD 27, RO 8).