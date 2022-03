Atletica

Mondiali indoor, Jacobs in finale con il record italiano nei 60 metri

Appuntamento sulla Rai alle 21,05 per non perdere la finalissima in diretta per l'oro mondiale. Contro il 6''45 di Marcell gli statunitensi Marvin Bracy e Christian Coleman che hanno fatto 6''51 in batteria.

(red.) L’atleta di Desenzano Marcell Jacobs ha conquistato nel tardo pomeriggio di questo sabato la finale dei 60 metri abbassando anche di 2 centesimi a 6″45 il suo record italiano nella semifinale dei Mondiali indoor di atletica leggera a Belgrado.

Il campione olimpico ha commentato: “Adesso andiamo a divertirci”, parlando della finalissima per l’oro mondiale in programma questa sera in diretta Rai tra le 21,05 e le 21,20. Il suo 6″45 è anche la miglior prestazione europea nel 2022.

Gli altri due atleti quotati per il podio insieme con il bresciano sono gli statunitensi Marvin Bracy e Christian Coleman, che hanno vinto le proprie batterie di semifinale, entrambi con il tempo di 6”51.

In finale entrano tre europei, tre nordamericani, un caraibico e un africano. Ci sono infatti anche il britannico Thomas (6”57), il canadese Ajomale (6”58), l’estone Nazarov (6”59), l’ivoriano Cissè (6”59) e il trinidegno Elcock (6”53).