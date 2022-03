Brescia-Benevento, pareggio amaro per le rondinelle

(red.) Finisce con un pareggio 2-2 il match tra Brescia e Benevento, con le rondinelle in una partita ricca di gol ed emozioni al Rigamonti.

I padroni di casa vanno in vantaggio subito (al 2′): punizione di Pajac, tocco di Bisoli sul secondo palo, ponte di Moreo e lo stesso Bisoli insacca.

I sanniti bilanciano il risultato al 21′ con Tello. I binacoblù riescono a portarsi in vantaggio dopo la mez’ora del primo tempo con una scivolta di Moreo che va a segno.

Un vantaggio che potrebbe essere confermato dal Brescia approfittando dell’inferitorità numerica degli avversari, dopo l’espulsione, ad inizio ripresa, di Tello. Così non è e il Benevento torna a segnare al 69′ grazie a Forte che scavalca Joronen con un preciso colpo di testa. Leris ammonito verso la fine della gara per aver colpito al volto con una rovesciata Glik e poi colpendo anche Moreo al sopracciglio Moreo, costretto a farsi medicare dopo aver perso sangue. Si chiude 2-2 non senza qualche rammarico per le rondinelle.

Mister Inzaghi, nel dopo partita, rammaricandosi per il risultato, ha sottolineato che la squadra ha “giocato il miglior primo tempo dell’anno contro la squadra più forte del campionato. Se giocheremo così, il futuro sarà roseo” e aggiungendo che “stiamo diventando grandi, siamo grandi”.