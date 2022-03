Il Brescia conquista un buon pareggio a Lecce

(red.) Il Brescia torna a casa da Lecce con un buon pareggio, conquistato nella sfida d’alta classifica allo stadio Via del Mare. Le Rondinelle dovevano vincere (o perlomeno non perdere) contro i giallorossi primi in classifica per non staccarsi dal gruppo di testa della serie B di calcio.

Tutto è successo nel primo tempo. È stato il Lecce a passare in vantaggio al 19′ con Gabriel Strefezza che, dopo aver ricevuto da Hjulmand, si è accentrato lasciando partire una stangata di mancino da 25 metri e battendo Joronen all’incrocio dei pali.

Il Brescia ha raggiunto il pari una decina di minuti più tardi, quando Dimitri Bisoli ha ribadito in rete un calcio di rigore causato dal portiere su Leris e sbagliato da Pajac con parata di Plizzari.

Nella ripresa sono stati gli ospiti ad andare per primi vicini al gol con Tramoni all’11’ su una bella azione compiuta in soli due passaggi: Joronen in profondità con una mano ha lanciato Bertagnoli, che ha trovato al centro il fantasista corso, il quale non è riuscito a battere il portiere avversario.

Poi gli ospiti hanno gradualmente ceduto il comando del gioco ai padroni di casa, che nel finale hanno sprecato con Strefezza l’occasione della vittoria.