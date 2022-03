Falsa partenza, Jacobs squalificato non corre i 60 mt a Belgrado

(red.) Falsa partenza per Marcell Jacobs, squalificato nella finale dei 60 metri piani al Meeting indoor di Belgrado. Dopo aver vinto a Berlino, Lodz e Lievin e anche ad Ancona sulla stessa distanza, una battuta d’arresto per il due volte campione olimpico a Tokyo 2020.

Nella batteria di qualificazione il velocista di Desenzano del Garda (Brescia) aveva corso in 6”56, facendo mangiare la polvere ai suoi avversari: il più veloce dietro all’iridato era stato il turco Kayhan Ozer, che aveva agguantato il secondo tempo a 6”74. Con Jacobs fuori dai giochi ad aggiudicarsi il podio è stato lo slovacco Jan Volko in 6”69.

“È la prima falsa partenza della mia vita, non era mai successo” ha commentato Marcell Jacobs, “ma non ho rabbia, oggi serviva capire queste cose, non pensare al tempo o al piazzamento. Meglio farla ora che farla ai Mondiali. La pedana è molto rialzata, con tante vibrazioni, molto rimbalzante: potenzialmente si può correre veloce ma va interpretata bene, e oggi ho capito come fare. Ce sono state davvero tante, di false, oggi pomeriggio: sia nella gara maschile sia in quella femminile sono stati squalificati gli atleti in quarta e in sesta corsia. Peccato perché a livello tecnico ero partito anche bene”.