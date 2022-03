Un Brescia con poche idee perde il primato contro la Cremonese

(red.) Passo falso del Brescia sabato 5 marzo, nella sfida al vertice con la Cremonese. Le Rondinelle allo Zini sono state sconfitte per 2-1. La squadra del Torrazzo è ora prima in classifica a 53 punti. Lecce e Pisa sono a 52 (i pugliesi giocano domenica). L’undici di Pippo Inzaghi resta a 51, fermo al quarto posto.

Nel derby lombardo sono stati i biancoblu a soffrire sin dai primi minuti di gioco, rischiando molto in fase difensiva. A passare in vantaggio, però, sono stati proprio le Rondinelle, grazie a un bel colpo di testa di Cistana su cross di Pajac (21esimo). La Cremonese non si è certo scoraggiata, e 10 minuti dopo ha trovato il pareggio grazie a Gaetano.

Nel secondo tempo il Brescia è sembrato piuttosto incerto soprattutto nella fase offensiva, lasciando troppo il pallino ai calciatori grigio-rossi. Il gol della vittoria cremonese è arrivato al 42esimo; su lancio lungo Cistana e Joronen hanno indugiato lasciando campo libero a Di Carmine, bravo ad infilarsi e ad insaccare in rete il gol della vittoria.