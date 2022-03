Nuoto, piovono medaglie sui giovani bresciani nei campionati regionali di categoria

(red.) Sabato 26 e domenica 27 febbraio, tra Milano e Monza, si sono conclusi i Campionati Regionali di Categoria. Dopo le 13 medaglie del primo weekend, anche la seconda sessione di gare ha visto la G.A.M. Team tra i protagonisti. In totale sono 12 le nuove medaglie conquistate dagli atleti della società bresciana: 2 d’oro, 2 d’argento e 8 di bronzo.

Il riepilogo complessivo porta quindi a 25 i podi targati G.A.M. ripartiti su tutte le categorie. Un risultato di tutto rispetto a cui vanno aggiunti i numerosi ticket strappati per le competizioni nazionali. Sono 26 i pass per i Criteria giovanili di Riccione, a cui si aggiunge anche un tempo limite per i Campionati italiani assoluti primaverili in vasca lunga.

Per le prestazioni individuali del secondo weekend di gare, si festeggia un doppio titolo regionale con Noemi Lamberti e Clarissa Savoldi, protagoniste nelle gare di Cadetti e Ragazzi. Noemi si impone nei 200 stile e conquista il titolo regionale in 2.01.06, oltre al tempo limite per i Criteria. Per Clarissa arriva l’oro nei 200 rana in 2.30.73, con l’accoppiata di ticket per i Criteria e gli Italiani primaverili. E per entrambe le soddisfazioni non sono finite qui. Noemi Lamberti acciuffa anche il bronzo nei 100 stile in 59.89, mentre Clarissa Savoldi completa il suo personale medagliere con l’argento nei 400 misti in 4.50.51 e con il bronzo nei 200 dorso in 2.16.44.

Vale la medaglia d’argento anche la prestazione di Giulia Fabris, classe 2008, nei 200 dorso della categoria Ragazzi (in 2.15.50), a cui si aggiunge il bronzo nei 100 con un crono di 1.02.98. Doppio bronzo per Sophia Dotti, classe 2006. Sale sul terzo gradino del podio nei 100 stile (in 57.37) e sia nei 50 (28.02) che nei 100 farfalla (in 1.02.57). Stesso risultato per Emma Tomasoni, che vale il bronzo con il 4.59.93 nei 400 misti Juniores.

Tra i senior la medaglia di bronzo va al collo di Elia Poli, che chiude i 200 rana in 2.17.17.

Ecco il riepilogo del medagliere G.A.M.

Lamberti Noemi 2004 02’01”06 Cadetti 200 stile ORO

Savoldi Clarissa 2008 02’30”73 Ragazzi 200 rana ORO

Savoldi Clarissa 2008 04’50”51 Ragazzi 400 misti ARGENTO

Fabris Giulia 2008 02’15”50 Ragazzi 200 dorso ARGENTO

Poli Elia 2001 02’17”17 Seniores 200 rana BRONZO

Dotti Sophia 2006 00’28”02 Juniores 50 farfalla BRONZO

Fabris Giulia 2008 01’02”98 Ragazzi 100 dorso BRONZO

Dotti Sophia 2006 01’02”57 Juniores 100 farfalla BRONZO

Tomasoni Emma 2007 04’59”93 Juniores 400 misti BRONZO

Savoldi Clarissa 2008 02’16”44 Ragazzi 200 dorso BRONZO

Dotti Sophia 2006 00’57”37 Juniores 100 stile BRONZO

Lamberti Noemi 2004 00’56”89 Cadetti 100 stile BRONZO

Questo, invece, il riepilogo dei ticket conquistati nel weekend:

Criteria Giovanili + Assoluti Primaverili in vasca lunga: Clarissa Savoldi (200 rana Juniores)

Criteria Giovanili: Lorenzo Migliorati (200 rana Juniores), Giorgia Centonze (100 dorso

Ragazzi), Sophia Dotti (50 e 100 farfalla, 100 stile Juniores), Giulia Fabris (100 e 200 dorso, 400

misti Ragazzi), Elisa Fialdini (200 rana Ragazzi), Letizia Fialdini (50 e 200 rana Juniores), Emma

Tomasoni (200 rana e 400 misti Juniores), Ester Barigozzi (100 farfalla Ragazzi), Nicole Curti (200

dorso Juniores), Noemi Lamberti (100 e 200 stile Cadetti), Sofia Mosca (100 farfalla), Clarissa

Savoldi (200 dorso e 400 misti Ragazzi), Alice Uberti (200 dorso Juniores), Mattia Bertazzi (200 stile

Juniores), Fabrizio Grazioli (200 stile Juniores), Federico Tomasoni (200 stile e 400 misti Ragazzi).