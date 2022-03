Il Brescia batte il Perugia e torna al primo posto

(red.) Nuovo passaggio di testimone alla testa della classifica di serie B: il Brescia vince 2-1 in casa contro il Perugia e torna al primo posto, la Cremonese pareggia 1-1 con il Benevento e scende al secondo. Il giovane Bianchi, arrivato a gennaio in prestito dal Genoa apre le marcature per le Rondinelle, il 40enne Palacio suggella la vittoria su assist di Bianchi con il suo sesto gol in campionato.

Ma sono gli ospiti ad aprire le marcature con Manuel De Luca che al 28′ batte Joronen di testa su un cross di Burrai che trova la punta sul secondo palo. Gli umbri, però, restano in dieci per l’espulsione di Ferrarini alla mezzora (doppio intervento su Palacio).

Nella ripresa il Brescia capisce che può farcela e alla fine rimonta. Dopo un brivido per la traversa di Sgarbi su contropiede del Perugia, è decisivo il cambio di Inzaghi all’80’: fuori Leris, dentro Flavio Bianchi, che un minuto più tardi insacca al primo pallone toccato. Cross di Palacio, sponda di Bajic per il neo entrato che, in spaccata, segna il gol del pareggio.

A dimostrazione di quanto Inzaghi ci abbia azzeccato con il cambio, all’84’ arriva anche il vantaggio: segna Rodrigo Palacio dopo un tacco in area dello stesso Bianchi per l’argentino che, di precisione, mette in rete sul secondo palo: 2-1 e Rondinelle a 51 punti.