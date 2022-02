Jacobs conquista il titolo di campione italiano nei 60 metri

(red.) Marcell Jacobs continua la sua corsa sui 60 metri indoor: dopo aver vinto a Berlino, Lodz e Lievin, senza spingere al massimo il campione olimpico dei 100 metri piani conquista ad Ancona anche il titolo di campione italiano indoor nella distanza breve, con il tempo di 6’’55.

Dietro di lui Galbieri (secondo) e Moro (terzo). Jacobs chiude così alla grande i primi due mesi della stagione puntando decisamente ai Mondiali Indoor di Belgrado dove, dal 18 al 20 marzo, vuole essere protagonista. Ma il campione non è stato soddisfatto del tempo raggiunto.

“Sono molto severo con me stesso e non mi do oggi la sufficienza, non c’è stata quella attivazione, ma l’importante era vincere”, ha dichiarato la medaglia d’oro di Tokyio. “Ora testa alle prossime gare. Spero di poter correre mercoledì di nuovo per poi arrivare ai Mondiali di Belgrado al massimo della forza, questo mese servirà per questo”.