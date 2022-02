A Como il Brescia pareggia 1-1 con troppi rimpianti

(red.) A Como è il Brescia a partire meglio nella ventiseiesima giornata della serie B di calcio costringendo i lariani – reduci da una sconfitta a Benevento – a chiudersi in difesa. Ma sono i padroni di casa ad andare in vantaggio al 12′ con Alberto Cerri: colpo di testa vincente a fil di palo su punizione di Arrigoni. Al 28′ altro pericolo su cross di Cagnano, Joronen è superato ma alle sue spalle Mangraviti anticipa Parigini.

Al 38′ è Leris a far tremare i padroni di casa con un diagonale al volo che termina a fil di palo: palla fuori di pochissimo. Il primo tempo si chiude con Moreo che al 47′ colpisce di testa su calcio d’angolo mandando a lato.

Il Brescia torna dopo l’intervallo con un’altra grinta e pressa alto con il Como che fatica a uscire dalla propria metà campo. Al 3′ Moreo tenta un colpo di tacco su cross di Leris, ma Bertoncini mette in angolo. Nuovo brivido per le Rondinelle al 12′: conclusione potente dello spagnolo Blanco, attento Joronen che manda in angolo.

Ma il Brescia (ormai a trazione anteriore con Moreo, Palacio e Ayé in attacco) preme e finalmente al 26’ trova il pareggio con Florian Ayé. Colpo di testa di Moreo che Facchin respinge, il portiere non può nulla però sulla ribattuta del giocatore francese.

Nel Como entra La Gumina che al 31’ supera Joronen di testa, ma è fuorigioco. Subito dopo nuova occasione per il Brescia: al 32′ Palacio centra e Moreo ci prova, ma Vignali devia in angolo. Poco più tardi, al 35′, gol annullato anche per il Brescia: Vignali mette clamorosamente nella propria rete, ma l’arbitro Irrati vede una spinta sul difensore di Cistana. Vignali si riscatta deviando al 40′ una conclusione dello stesso Palacio, Inutili i 6 minuti di recupero, finisce 1-1 con il rammarico delle Rondinelle. Brescia secondo in classifica, superato dalla Cremonese che ha battuto la Ternana.