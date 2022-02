Ottimo Brescia, vittoria contro l’Ascoli 2-0 e primato solitario

(red.) Una vittoria importantissima che vale la vetta della classifica del campionato Cadetto. Il Brescia batte in casa l’Ascoli per 2-0 e conquista il primato in classifica, sfatando il tabù Rigamonti, dove la squadra di Inzaghi non vinceva dallo scorso 6 novembre (Brescia-Pordenone 1-0). I due gol delle Rondinelle portano la firma di Palacio: Brescia a 47 punti, un punto in più di Lecce, Pisa e Cremonese.