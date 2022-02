Volley maschile, Brescia batte Siena e vede i play-off

(red.) Contro Siena, Brescia parte con un buon ritmo al San Filippo, gli ospiti aiutano con qualche errore al servizio e i Tucani guadagnano in scioltezza, riuscendo a staccare gli avversari nella parte finale del set. Il secondo parziale non è privo di piccole disattenzioni e attimi di confusione nervosa, che rendono più complicata la marcia di Brescia, sostenuta dai muri (5 dei 15 totali) e da un servizio efficace. Terzo set con partenza a razzo e calo letale, nonostante il tentativo di recupero nel finale. Siena riacquista vigore trascinata da Panciocco, ma i padroni di casa, dopo aver subito il contraccolpo in avvio, tengono la testa su ognuno degli ultimi pesantissimi palloni e riescono a conquistare il bottino pieno, grazie ad un Cisolla ancora determinante – soprattutto per la calma con cui ha messo l’ace che vale il match ball -, assistito da Esposito, MVP con 17 punti, 7 muri e un ace. Prestazione più che positiva anche per Patriarca, decisivo con due block nel quarto e con servizi insidiosi.

Colpo grosso della Consoli McDonald’s Centrale che in una settimana ha messo nel carniere cinque punti che riaprono la questione play-off e allontanano la parte bassa della classifica del girone A della serie A2 di volley maschile.

Starting six. I Tucani sono in campo con Tiberti incrociato a Bisi, Galliani e Cisolla in posto quattro, Esposito e Patriarca al centro; Franzoni è il libero.

Montagnani parte con Pinelli e Onwuelo, Ottaviani e Panciocco in banda, Rossi e Mattei al centro con Sorgente libero.

Match in pillole. Nel primo set Patriarca confonde la ricezione ospite e Galliani trova due pipe precise, ma subisce il block di Onwuelo (6-5). Una sbavatura in copertura e una in rigiocata, e Siena resta incollata: serve Cisolla per ridare concretezza alla prima linea (12-9). Bisi in diagonale allunga (19-14) e Esposito si oppone con un muro tremendo a Rossi, siglando anche il primo tempo successivo (21-15). Panciocco accorcia con un ace, ma Bisi rilancia la corsa; Mattei sciupa in rete per il 25-20.

Secondo set. Esposito emerge a muro, siglando il terzo personale, seguito dall’ace di Ciso che costringe Montagnani al time out (8-4). Grazie ad un paio di disattenzioni, Brescia dà spazio ad un’avversaria che non vuole fare solo la comparsa, ma i due block di Esposito trascinano (14-9). Poca convinzione in ricostruzione e un errore in attacco dicono che i Tucani non sono a pieni giri (18-16). Cisolla aiuta a risolvere, come la buona mobilità di Mazzone, dentro per Galliani. Parodi rileva Panciocco, ma il braccio ritrovato di Bisi allarga il vantaggio di casa (25-19).

Terzo set. Servizio e muro sono le armi in più in avvio (5-1), però, quando anche Siena decide di usarle, riesce a mettere in difficoltà i Tucani con due ace di Panciocco e un murone di Rossi su Gallo, ribaltando il set (7-10). Emma Villas riprende coraggio, mentre i padroni di casa rallentano in attacco (13-17), poi l’ace di Patriarca e il block di Esposito rimettono pressione a Onwuelo. Il 14 di casa resta lucido: mura Parodi e passa in primo tempo (22-12), ma Gallo non trova le mani del muro e lascia spazio a Mazzone al servizio, out per il 23-24. Siena conquista il set e riapre i giochi (23-25).

Quarto set. Il contraccolpo si sente: due palle fuori nei primi scambi e Emma Villas conduce 3-6. Patriarca si oppone con fermezza e tiene i suoi in scia, ma è Cisolla a ricomporre l’attacco, con calma e classe intramontabili (15-12). Un’invasione, un servizio fuori, e la tensione sale: Gallo approfitta di una palla vagante a rete e Brescia è a +3, ma gli ospiti non arretrano, trascinati da Panciocco (20-19). Testa a testa nel finale: Tiberti si affida a Bisi per il pareggio a 23, poi arriva il Ciso-ace che permette a Gallo di chiudere il match contro le mani del muro ospite (25-23).

I commenti. Simone Tiberti: “Una vittoria che ci permette di guardare con un occhio verso l’alto, ma che ci ricorda che per noi è sempre vietato abbassare la guardia. Dobbiamo lavorare molto sulla fase di contrattacco, dove abbiamo ancora ampi margini di miglioramento”.

Andrea Galliani: “Stasera avevamo di fronte un sacco di ottimi giocatori che siamo stati bravi ad aggredire in avvio. Quando Panciocco ha innescato il turno al servizio che ha fatto svoltare il set, siamo rimasti lì, pazienti, a contenere la loro crescita e mettendo a segno lo sprint finale. Stiamo giocando meglio e ora possiamo cercare la zona play-off”.

Consoli McDonald’s Centrale – Emma Villas Aubay 3 – 1 (25-20; 25-19; 23-25; 25-23)

Brescia: Mazzone 1, Tiberti 1, Patriarca 13, Bisi 16, Crosatti ne, Franzoni (L), Galliani 11, Neubert, Esposito 17, Cisolla 17, Seveglievich ne, Scarpellini ne, Togni ne. All. Zambonardi e Iervolino.

Siena: Pinelli, Tupone (L), Parodi 5, Sorgente (L), Ciulli, Panciocco 22, Ottaviani 6, Mattei 11, Onwuelo 15, Rossi 6, Agrusti ne, Iannaccone. All.: Montagnani e Falabella.

Note: Ace/Battute sbagliate Brescia 6/12, Siena 3/15. Muri Brescia 15, Siena 12. Attacco Brescia 48%, Siena 43%. Ricezione Brescia 67% (38% perfetta), Siena 37% (18% perfetta). Durata: 27’ 26’ 27’ 31’ . Totale: 1h51.

Arbitri: Angelo Santoro e Giuliano Ventura; addetto al video check: Beppe Fichera.