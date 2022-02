Vela: El Moro vince l’Autunno Inverno salodiano 2021-2022

(red.) Domenica 20 febbraio nel golfo di Salò le imbarcazioni della classe Protagonist 7.50 sono scese in acqua per la quarta e ultima giornata del tradizionale campionato invernale Autunno Inverno Salodiano, organizzato dalla Canottieri Garda Salò, che si è concluso con la vittoria di El Moro.

Dopo aver disputato sette prove totali, la barca dell’armatore Luca Pavoni della Canottieri Garda Salò e timonata da Enrico Sinibaldi della Fraglia Vela Desenzano si è posizionata in testa alla classifica con tredici punti, seguita a un solo punto di distanza da Casper, che chiude al secondo posto con alla barra Lorenza Mariani (Canottieri Garda). Al terzo posto si è classificato Whisper, condotto dal timoniere armatore Andrea Taddei sempre della Canottieri Garda.

“E’ stato bello poter tornare a organizzare il tradizionale campionato invernale della classe Protagonist. In queste quattro giornate non sempre il meteo e il vento ci hanno favorito, soprattutto per le prove di novembre, ma oggi non potevamo concludere in modo migliore”, commenta Marco Maroni, presidente della Canottieri Garda.

Le condizioni ideali del vento infatti hanno concesso il regolare svolgimento delle tre prove in programma, sotto la guida del Comitato di Regata, presieduto da Ezio Pozzengo, con Mino Miniati e Paolo Zanellato.

Sabato 19 febbraio i Protagonist si sono sfidati anche nella veleggiata in solitaria Assolo Cup – Quantum Pro-Laghi. Andrea Taddei su Whisper, si riconferma in testa alla classifica, seguito da Andrea Barzaghi su Yerba del Diablo e da Riccardo Barzaghi al timone di Casper.