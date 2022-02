Consoli McDonald’s Centrale lotta, ruggisce e si impone sul Motta

(red.) La Consoli McDonald’s Centrale prova a tenere il passo di una formazione che in campo è più agile e rapida, che sbaglia pochissimo e difende tantissimo.

Gli ospiti conquistano il primo vantaggio con un set impeccabile, ma i Tucani sono bravi a non disunirsi, restano calmi e pazienti e diventano più efficaci in battuta, pareggiando i conti e ripartendo con fiducia nel terzo, vera guerra di nervi. La battaglia si protrae testa a testa anche nel quarto, scivolato via negli ultimi scambi, poi nel tie-break la maturità e la lucidità dei padroni di casa permette loro di conquistare due punti d’oro e tanta soddisfazione per una prova magistralmente gestita.

La Consoli McDonald’s Centrale scende in campo con Tiberti sulla diagonale con Bisi, Galliani e Cisolla in posto quattro, Esposito e Patriarca al centro; Franzoni è il libero.

HRK Diana Group parte con il palleggiatore Alberini incrociato all’opposto Gamba, gli schiacciatori Loglisci e Cattaneo, i centrali Biglino e Luisetto ed il libero Battista.

I Leoni approfittano del primo cambio palla non chiuso dai Tucani e tirano forte al servizio, ma Brescia non si fa intimidire: con il gioco dei suoi centrali e il muro ben piazzato, resta incollata (7-9). Gamba è una garanzia per il regista Alberini, così come Cisolla lo è nella sua metà campo. Motta difende un paio di palloni in più e tiene il break, staccando con un ace sulla riga del suo opposto (16-19). Sono le palle difese e rigiocate con spavalderia a consegnare il set agli ospiti (20-25).

Due regali dell’attacco di casa consentono al Diana Group di assicurarsi il primo strappo (5-7); Cisolla e Bisi provano a ricucire, ridando un po’ di vigore ai compagni di squadra, che con un paio di muri e una battuta più efficace riescono a mettere avanti la testa (16-14). Gamba agevola il contro-sorpasso dalla linea di fondo, ma Bisi gli risponde a tono e il muro di Esposito dà una scossa al San Filippo (19-17). Finale punto a punto: i Tucani sono bravi a non arretrare e ad approfittare del primo errore in attacco dell’opposto di Motta (25-22).

Due palle “alla Ciso”, un block di Gallo e Bisi lasciato con muro a uno permettono alla Consoli di volare 6-1. Motta recupera un paio di lunghezze e non è certo vinta, difende e mura con convinzione (10-9). Loglisci, con un turno al servizio da cecchino, aggancia a 14 e si riparte da lì, con la battuta di Alberini a mettere in difficoltà i biancazzurri, che subiscono un parziale di 4 a 1 e si trovano a rincorrere (15-18). Cisolla e Esposito stringono i denti e riaccendono la corsa (19 pari); arriva un errore di Cattaneo a dare il vantaggio a Tiberti (23-22), che innesca Galliani per il set ball. Si va ai vantaggi: è l’ace di Bisi a mettere fine alle ostilità (27-25).

Ancora equilibrio nelle metà campo del San Filippo, finché Tiberti dalla linea di fondo piega la ricezione avversaria e difende con mestiere (9-7). Loglisci tira il servizio e trascina, lanciando il contro-break (9-11). Zambonardi ferma tutto e il combattimento riprende con continui cambi di fronte e recuperi spettacolari, che dal – 2 riportano il parziale in parità a 19, ancora con Cisolla sugli scudi. Sul 21-21, il set passa per le mani di Gamba, che non sbaglia (21-23). La pipe di Gallo si spegne in rete e Alberini può portare la contesa al quinto, con la doppia fischiata a Franzoni in palleggio (21-25).

Tie-break sacrosanto: Brescia va sul5-3 e si affida al navigato timoniere Cisolla, che mette giù tutto quel che arriva, poi Neubert piazza il muro della vita, siglando il 9-5 che scoraggia Motta. Biglino mette fuori il primo tempo e Gamba spara out il servizio, mentre Esposito trova l’ace con l’aiuto del nastro (13-6). Il Diana Group si arrende dopo il muro di Patriarca su Loglisci e cede le armi con un altro errore per il 15-6 finale.

CONSOLI McDONALD’S CENTRALE – HRK MOTTA DI LIVENZA 3 – 2

(20-25; 25-22; 27-25; 21-25; 15-6)

Il tabellino

BRESCIA: Orazi, Tiberti 1, Patriarca 5, Crosatti ne, Bisi 15, Franzoni (L), Galliani 27, Neubert 1, Esposito 10, Cisolla 20, Seveglievich ne, Togni ne, Scarpellini ne. All. Zambonardi.

MOTTA DI LIVENZA: Saibene ne, Alberini 2, Loglisci 12, Gamba 26, Cattaneo 12, Biglino 13, Morchio ne, Secco, Acuti, Luisetto 8, Battista (L), Zaccaria (L2), Pugliatti. All. Lorizio.