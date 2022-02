“CorrixBrescia” ai nastri di partenza da Piazza Vittoria

(red.) Giovedì 17 febbraio “CorrixBrescia” ritorna in Piazza Vittoria dalle 18.45. La partenza è alle 19.30 e l’iniziativa si svolge con le modalità consuete. Il protocollo resta il medesimo: consegna dell’autocertificazione al momento dell’ingresso con verifica del Green Pass. È richiesto di indossare la mascherina chirurgica prima e dopo la corsa o la camminata.

I percorsi hanno una lunghezza di otto chilometri circa (due giri da quattro chilometri) per consentire a ognuno di partecipare in base alle proprie capacità ed esigenze, fermandosi anche al primo giro. L’attività è suddivisa in gruppi con diverse velocità e tipologie: trail (corsa in Maddalena), urbantrail (corsa in Castello), “Corri e cammina”, corsa con diversi passi (da quattro minuti e mezzo per correre un chilometro fino a sette minuti), sezione giovani (under21), camminatori e nordic walking.

Ci si muove sempre in gruppo e, poiché si percorrono vie non chiuse al traffico, è necessario rispettare le regole del codice della strada e le norme anti-Covid. Nei gruppi si trovano diversi accompagnatori e “pace runner”: circa 40 volontari impegnati a controllare che tutto proceda in sicurezza e a mantenere un ritmo adeguato. Non è consentito correre davanti agli accompagnatori e i gruppi possono subire variazioni in base alla disponibilità dei pace runner. I partecipanti dovranno indossare abbigliamento o accessori ad alta visibilità e, per praticare trail e urban trail, è necessario essere dotati di sistemi di illuminazione adeguati.

Per tutte le informazioni: https://corrixbrescia.org/ed10/