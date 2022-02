Germani regola Trieste 87-76 e si prepara per le final eight di Pesaro

(red.) E’ finita 87-76 e tutti a Brescia hanno tirato un sospiro di sollievo. Perché la partita della Germani contro Trieste era cominciata malissimo, talmente male da far temere il peggio, soprattutto dopo il primo quarto finito 16-28. Pochi i punti segnati, troppi quelli incassati da uno degli attacchi meno prolifici del campionato. E bassissime le percentuali da parte delle punte principali: Amedeo Della Valle e Naz Mitrou-Long.

Ma mentre Della Valle si riprendeva subito scegliendo di avvicinarsi al canestro, per il canadese la serata si prospettava nera, come poi è stata (finendo 1 su 14 dal campo). Ma la squadra fin dal rientro dopo il primo mini intervallo ha capito che una partita storta da parte della propria stella ci può stare, a patto che siano gli altri a metterci una pezza.

E allora Moore, Burns, Petrucelli, Cobbins, Laquintana e Moss sono rientrati in campo con la testa giusta e mettendoci calma e pazienza, come predicava coach Magro dalla panchina, hanno rosicchiato un punticino dopo l’altro agli ospiti che, dopo aver toccato il massimo vantaggio (18-36), tra il secondo e il terzo quarto hanno subito un parzialone di 35-8 dal quale non si sono più ripresi.

A quel punto Trieste è tornata quella di sempre e Brescia quella che è stata nelle ultime partite, coronando – da signora squadra cosciente della forza del proprio gruppo – un filotto di otto vittorie consecutive (12 in tutto finora) e rafforzando la terza posizione in classifica nel campionato di serie A1 di basket maschile. Ribaltando, già che c’era, il -8 subito dai triestini nella gara di andata.

Il pareggio sul 42-42 è stato raggiunto un minuto dopo il rientro dall’intervallo lungo e il sorpasso è arrivato poco dopo con la tripla (l’unica) di Mitrou-Long. Il terzo periodo si è concluso sul più 7 (61-54).

Con Banks, l’uomo in più degli avversari, ormai stanco (ha concluso a 23), e tutti gli ospiti demoralizzati e con le polveri bagnate da tre (hanno chiuso con il 27%) il quarto quarto è stato gestito dai padroni di casa con assoluta tranquillità anche grazie al dominio sui rimbalzi.

Un ottimo biglietto di presentazione per le final eight della coppa Italia di Pesaro, che i bresciani inizieranno mercoledì 16 febbraio incontrando la Dolomiti Energia Trentino.

E’ giusto segnalare, per una volta, anche la buona prestazione della terna arbitrale, mai sopra le righe e sempre con la gara sotto controllo.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro una squadra che merita di occupare la sua posizione in classifica, frutto di un ottimo gioco sia in attacco che in difesa”, ha detto coach Magro al termine. “Abbiamo iniziato la partita con un piglio difensivo che non ci contraddistingue, abbiamo concesso tantissimo e abbiamo toccato il -18: a quel punto siamo stati bravi a resettare, ripartendo dalle nostre certezze. Tra queste voglio citare la nostra difesa, fondamentale in una giornata-no come quella che oggi ha vissuto Mitrou-Long. La nostra è una squadra che vuole sporcarsi le mani e stasera abbiamo dimostrato non solo di tenerci, ma anche di avere uno spirito di sacrificio da parte di tutto il collettivo. E nel momento in cui abbiamo capito che dovevamo semplicemente giocare la nostra pallacanestro. credo che abbiamo fatto una buona partita”.

Germani Brescia-Allianz Pallacanestro Trieste 87-76 (16-28, 41-42, 61-54)

Germani Brescia: Gabriel 9 (0/4, 3/5), Moore 14 (3/5, 2/2), Mitrou-Long 3 (0/6, 1/8), Petrucelli 13 (5/10, 1/1), Della Valle 18 (4/7, 1/3), Eboua, Parrillo, Cobbins 12 (6/8), Djiya ne, Burns 13 (6/10), Laquintana 3 (0/3, 1/1), Moss 2 (1/2, 0/2). All: Magro.

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 23 (4/7, 5/10), Davis 5 (2/4, 0/2), Konate 12 (6/8), Deangeli 2 (1/2, 0/1), Mian 6 (2/2, 0/4), Delia 11 (4/6), Campani ne, Fantoma ne, Cavaliero, Campogrande 6 (2/5 da tre), Grazulis 11 (4/6, 1/6). All: Ciani.

Arbitri: Paternicò, Bettini e Valzani.

Note: Tiri da due: Brescia 25/55 (46%), Trieste 23/37 (62%); Tiri da tre: Brescia 9/22 (41%), Trieste 8/30 (27%); Tiri liberi: Brescia 10/11 (91%), Trieste 6/10 (60%); Rimbalzi: Brescia 44 (RD 26, RO 18), Trieste 35 (RD 23, RO 12).