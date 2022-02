I leoni dell’An Brescia espugnano il Pireo: finisce 5-8

(red.) Marcia vittoriosa della An Brescia nella prima fase a gironi della Champions League 2021-2022 di pallanuoto: nell’anticipo della nona giornata del Girone A, i campioni d’Italia battono in trasferta per 5-8 i greci dell’Olympiacos Pireo.

In favore dei bresciani il primo quarto di gara, chiuso sullo 0-2, poi i campioni d’Italia allungano a metà gara sullo 0-3. Nella terza frazione il Brescia subisce i primi gol, ma amplia il vantaggio fino al 2-6, infine nell’ultimo quarto i campioni d’Italia riescono a difendere la vittoria sul 5-8 finale.

Sugli scudi Luongo, autore di una tripletta, e Lazic e capitan Presciutti, che mettono a segno due reti a testa, infine marcatura singola di Alesiani. Il Brescia mantiene inviolata la propria porta per 17’53”, subendo gol soltanto nel terzo quarto, per il gol del momentaneo 1-4.