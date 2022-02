Sport all’aperto, nel Bresciano oltre 2 mln di euro dal Pirellone

(red.) “Fra nuove aree attrezzate per la pratica sportiva e quelle riqualificate, con i 17,4 milioni di euro erogati tramite il bando ‘Sport Outdoor 2021’ finanzieremo 277 progetti per spazi all’aperto dove poter fare attività fisica. Si tratta del 100% di quelli ammessi al contributo regionale tra quelli presentati da Enti e Comuni lombardi”. Lo comunica Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, annunciando la firma del decreto di scorrimento della graduatoria del bando da parte della Direzione Sport. “L’ennesima conferma – sottolinea il pluricampione olimpico – della forte attenzione della Giunta per la pratica sportiva e per la qualità della vita dei cittadini”.

“Il recente incremento di 13 milioni di euro della misura, ha permesso – spiega il sottosegretario – di ampliare il numero dei beneficiari sino, appunto, a comprendere tutte le richieste ammesse in graduatoria. Sono 220 gli ulteriori progetti che beneficeranno di finanziamento regionale a fondo perduto, che copre sino all’80% delle spese totali. Questi si sommano ai 57 già finanziati a novembre. In un solo anno, quindi, potremo ampliare notevolmente l’offerta sul territorio regionale di luoghi all’aperto dove poter fare sport”.

“Come già sottolineato all’annuncio dell’ultimo incremento della dotazione finanziaria, questa misura – ricorda il sottosegretario – stimola gli enti locali a ideare e realizzare nuovi spazi all’aperto utilizzabili dai nostri ragazzi per giocare, socializzare e fare sport. Aree fruibili, naturalmente, anche da adulti, anziani e famiglie, a tutto vantaggio quindi della qualità della vita di tutti i lombardi. Oggi nella nostra regione esistono 3.415 strutture per la pratica sportiva all’aperto, dai playground agli spazi ‘skyfitness’. I 17,4 milioni del bando permetteranno la riqualificazione di tante aree già esistenti e la realizzazione di numerose nuove strutture dove i lombardi di tutte le età potranno incontrarsi per giocare a pallacanestro, a pallavolo, a tennis, fare ginnastica e pesi e compiere attività fisica”.

“Questa misura – conclude Rossi – è stata un vero successo sia per il numero di domande sia per l’entusiasmo con cui è stata accolta da enti pubblici e amministrazioni locali lombarde. Per questo ringrazio la Giunta per aver deliberato un ampliamento tale della dotazione che abbia permesso di soddisfare tutte le richieste ammesse in graduatoria. Vogliamo continuare a contribuire a incrementare il più possibile il numero e la diffusione delle aree all’aperto dove i cittadini possano fare sport in sicurezza e gratuitamente. L’obiettivo è garantire un’offerta di tipo multidisciplinare che favorisca il più possibile l’avviamento all’attività fisica dei nostri concittadini”.

Nel Bresciano sono stati distribuiti oltre 2 milioni di euro del bando regionale, così suddivisi: Bagnolo Mella 40.000, Berzo Inferiore 22.400, Brandico 27.040, Carpenedolo 30.543 e Cedegolo 25.000. Cellatica 111.736, Collebeato 48.039, Cologne 47.853, Corteno Golgi 92.430, Darfo Boario Terme 40.000 e Dello 70.259. Inoltre, Gardone Riviera 110.000, Lograto 127.143, Lozio 25.637, Marcheno 140.000, Marone 17.000, Nuvolento 40.000 e Orzinuovi 150.000. Quindi, Ospitaletto 40.000, Palazzolo Sull’Oglio 40.000, Passirano 150.000, Pavone del Mella 24.835, Pisogne 80.000, Polaveno 40.000 e Pompiano 39.996. Infine, Pontoglio 45.674, Quinzano d’Oglio 79.200, Roccafranca 20.800, Roncadelle 23.052, Rovato 32.000, Rudiano 40.000, Salò 97.500, Sellero 27.708, Verolavecchia 39.000, Villachiara 48.000 e Vobarno 39.664.