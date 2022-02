Brescia, colpo di scena: Lopez rinuncia, torna Inzaghi?

(red.) Brescia Calcio senza pace. Dopo l’improvvisa decisione del presidente Massimo Cellino di ‘sospendere’ l’allenatore in carica Pippo Inzaghi e di assumere per la terza volta il tecnico uruguaiano Diego Lopez (nella foto), l’ultimo colpo di scena vede la rinuncia di Lopez e il probabile richiamo di Inzaghi sulla panchina delle Rondinelle.

Alle 14,30 di questo martedì il nuovo allenatore avrebbe dovuto dirigere il suo primo allenamento, ma non l’ha fatto. La rinuncia sarebbe stata causata, secondo le indiscrezioni, dal clima di contestazione che ha accolto l’esonero del suo predecessore e il suo ritorno a Brescia. L’ha anche dichiarato il direttore sportivo del Brescia Francesco Marroccu: l’allenatore uruguaiano avrebbe detto no a causa delle “reazioni di stampa, social e tifosi”.

Allora torna Inzaghi, che non ha ancora ricevuto dalla società un esonero formale? “Inzaghi? Mi piace. Mi aspetto solo che mi dica: domani sono al campo”. La risposta sibillina di Marroccu.