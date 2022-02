Germani più forte della Fortitudo sbanca anche il PalaDozza

(red.) Sulla carta la sfida tra la terza del campionato e l’ultima in classifica non dovrebbe avere storia. Ma nello sport, e in particolare nel basket, non è così. E infatti lo scontro al PalaDozza tra Germani Brescia e Fortitudo Bologna lo ha dimostrato. Davanti al proprio pubblico e affamati come sono di punti, i bolognesi (tra i quali milita il bresciano Pietro Aradori) ce l’hanno messa tutta per sovvertire il pronostico e hanno ceduto le armi solo a due minuti dal termine, quando la Germani, fisicamente in salute e mentalmente matura, ha mostrato la propria superiorità conquistando senza troppi patemi l’intera posta.

A trascinare i bresciani nella settima vittoria consecutiva ci hanno pensato come al solito Naz Mitrou-Long e Amedeo Della Valle, ben supportati da Cobbins dominante sotto le plance, da Petrucelli sempre arcigno in difesa e da un Laquintana concreto che ormai sa bene come sfruttare i minuti di campo che gli concedono le pause che coach Magro lascia al riposo in panchina del play canadese.

Diciamo subito che gli ospiti sono stati aiutati da una difesa dei padroni di casa all’inizio troppo molle. La Fortitudo è partita malissimo al punto da incassare 30 punti nel solo primo periodo, sorretta in qualche modo solo da ottime percentuali nel tiro da tre. Sembrava non esserci storia, ma forse i fischi dalle tribune hanno svegliato i bolognesi che, dopo essere precipitati anche a meno 12, nel secondo e nel terzo quarto hanno messo Brescia in difficoltà, recuperando il terreno perduto fino a portarsi addirittura a più 2 e rimanendo poi sempre attaccati alla partita, che per molti minuti è andata avanti, avvincente come un thriller, mantenendo le due squadre punto a punto.

Brescia però non s’è mai scomposta. Fiduciosa nella propria forza e nel momento favorevole ha continuato a giocare da squadra: organizzata in difesa e determinata a rimbalzo ha costruito quasi sempre con calma il gioco per le proprie punte. Che alla fine l’hanno ripagata con 29 punti (Mitrou-Long), 23 (Della Valle) e 14 (Cobbins). Segnaliamo due triple del canadese: la prima sul fischio di chiusura del terzo periodo per il più due bresciano e la seconda da nove metri appena rientrato in campo – dopo una testata rimediata a tre minuti dal termine per aver conquistato uno sfondamento in difesa – che ha letteralmente tagliato le gambe ai padroni di casa portando Brescia a due possessi di vantaggio per l’83-89. Giocate da campione in stato di grazia, che sa scegliere perfettamente anche i tempi della propria prestazione. Fine della storia.

“È sempre speciale giocare al PalaDozza, di fronte a questo pubblico e sono sicuro che la squadra di Antimo Martino riuscirà a farsi valere”, ha commentato coach Alessandro Magro al termine. “Non è assolutamente facile o scontato venire qui a giocare e vincere: è stata una partita vera, con una Fortitudo diversa rispetta all’andata. Bologna è stata brava ad approfittare di alcuni nostri errori, anche di aggressività. Alla fine abbiamo fatto 93 punti, che sta diventando una consuetudine per noi, perché in squadra c’è grande disponibilità a giocare insieme. Cavalchiamo Mitrou-Long e Della Valle, ma mi piace parlare di tutta la squadra, che è sempre rimasta lucida, in ogni momento del match. Ci godiamo il momento, che è frutto del lavoro di squadra e pensiamo alle prossime partite, che saranno davvero molto importanti”.

Fortitudo Kigili Bologna-Germani Brescia 86-93 (21-30, 48-50, 68-70)

Fortitudo Bologna: Frazier 17 (5/9, 2/5), Mingotti ne, Aradori 15 (2/5, 2/5), Durham 9 (0/2, 3/6), Zedda ne, Procida 3 (1/2 da tre), Benzing 15 (2/3, 3/5), Feldeine 6 (0/3, 2/3), Charalampopoulos 6 (1/1, 1/3), Totè 10 (3/6), Groselle 5 (2/5), Borra ne. All: Martino

Germani Brescia: Gabriel 4 (2/3, 0/2), Moore 2 (1/2, 0/1), Mitrou-Long 29 (5/8, 5/8), Petrucelli 8 (3/5, 0/1), Della Valle 23 (4/9, 3/7), Eboua, Parrillo, Cobbins 14 (6/8, 2/2), Burns, Laquintana 8 (2/2), Rodella ne, Moss 5 (1/1, 1/1). All: Magro

Arbitri: Rossi, Borgo e Di Francesco

Note: Tiri da due: Bologna 15/34 (44%), Brescia 24/40 (60%); Tiri da tre: Bologna 14/28 (50%), Brescia 9/21 (43%); Tiri liberi: Bologna 14/21 (67%), Brescia 18/20 (90%); Rimbalzi: Bologna 29 (RD 20, RO 9), Brescia 33 (RD 25, RO 8).